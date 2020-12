Quale bambina non sogna di vivere come una principessa fin da piccolissima? Se nella maggior parte dei casi basta un abitino di tulle e una corona di plastica per immaginare un mondo "regale" fatto di privilegi e principi azzurri, nella famiglia dei Kardashian-Jenner le cose vanno diversamente e fin dai primi anni di vita i piccoli vengono abituati al lusso sfrenato. Questa volta, però, i look mini-me griffati non c'entrano nulla, Kylie Jenner e Travis Scott hanno fatto di più, comprando un regalo di Natale davvero speciale alla figlia Stormi. La mattina del 25 dicembre, infatti, la bimba ha potuto fare un giro nell'enorme carrozza in pieno stile Cenerentola che le ha portato Santa Claus.

Stormie, il regalo di Natale in stile Cenerentola

Stormi Webster, la figlia di 2 anni di Kylie Jenner, quest'anno deve aver fatto davvero la brava: come regalo di Natale ha ricevuto un'enorme carrozza da principessa. Si tratta di un modello che riproduce a grandezza naturale la classica "zucca di Cenerentola", è stata personalizzata con la targhetta "Stormi" in total pink ed è dotata di maxi ruote e di un sediolino per un conducente. Insomma, si tratta di un veicolo a tutti gli effetti che la figlia dell'imprenditrice potrà usare a suo piacimento (naturalmente dopo aver trovato un guidatore disponibile). Al suo interno non potevano mancare abiti di tulle, corone e tutto il necessario per trasformarsi in una principessa in carne e ossa.

I look mini-me in rosso per Natale

La famiglia Kardashian-Jenner solitamente organizza una mega festa con centinaia di invitati famosi durante la vigilia di Natale ma quest'anno ha dovuto fare le cose in piccolo. A causa della pandemia i membri del clan più famoso dei social non hanno accettato ospiti "esterni", si sono semplicemente riuniti tra loro. I look a tema, però, non sono mancati e, se da un lato Kim ha puntato tutto su un originale abito con il bustier decorato con degli addominali scolpiti, Kylie ha preferito seguire la tradizione del total red.

Si è trasformata in "Mrs. Claus" con un lungo, scintillante e sinuoso vestito di Bottega Veneta abbinato a un paio di décolleté gioiello in tinta di Jimmy Choo, ma la cosa particolare è che ha abbinato l'outfit a quello della figlia Stormi. Anche la bimba è apparsa adorabile in un vestitino glitterato ma ha completato il tutto con delle sneakers bianche. Quante sono le mamme e le figlie che hanno fatto una simile scelta di stile a Natale?