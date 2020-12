Natale 2020 potrà anche essere stato sobrio e sottotono rispetto agli anni passati ma non per questo le star hanno rinunciato alle vacanze sulla neve. Elettra Lamborghini è tra le tante che hanno organizzato un viaggio last-minute per le feste, naturalmente rispettando tutte le restrizioni legate al contenimento della pandemia. Insieme al marito Afrojack è volata in un luogo da sogno in Svizzera, lo stesso dove esattamente un anno fa aveva ricevuto la tanto ambita proposta di matrimonio. Oggi i due sono marito e moglie e non perdono occasione per mostrare il loro amore sui social. Tra regali di lusso, look a tema e relax, la nota ereditiera non ha potuto fare a meno di documentare le sue giornate natalizie e super romantiche.

La vacanza natalizia di Elettra Lamborghini

Chi non ricorda la proposta di matrimonio che il dj olandese Afrojack fece a Elettra Lamborghini a Natale 2019? È passato un anno da allora, i due si sono sposati in piena pandemia e ora sono innamoratissimi, tanto da aver approfittato delle feste per tornare nel luogo in cui si sono promessi amore eterno, ovvero Gstaad in Svizzera. Passeggiate tra le montagne, sciate, splendidi paesaggi innevati che si possono ammirare dalle finestre: la coppia non avrebbe potuto scegliere una location più romantica per celebrare l'importante anniversario. Come hanno passato 24 e 25 dicembre? Tra maglioni a tema, regali di lusso e coccole.

in foto: Il primo Natale da sposati di Elettra e Nick

La nuova borsa griffata di Elettra Lamborghini

Fin da quando si è fidanzato ufficialmente con Elettra Lamborghini, Afrojack ha sempre dimostrato di essere un romanticone. Non solo raggiunge l'amata in giro per il mondo ogni volta che può, le fa anche dei dolcissimi regali a ogni mesiversario, dai fiori ai peluche, fino ad arrivare addirittura a un'auto sportiva.

in foto: La borsa Coeur Game On di Louis Vuitton

In occasione del Natale 2020 ha puntato ancora una volta sul lusso, scegliendo una borsa griffata e sofisticata. Si tratta di una Louis Vuitton decorata con l'iconica stampa Monogram, per la precisione il modello Coeur Game On, ovvero la tracolla a forma di cuore che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.600 euro. Come ha reagito Elettra? Ne è rimasta così entusiasta da non aver potuto fare a meno di mostrarla sui social a tutti i suoi followers.