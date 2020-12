Il pigiama è un grande classico, tra i regali di Natale, anche se bisogna dirlo non sempre apprezzatissimo. Il 2020 ci ha sicuramente fatto rivalutare l'abbigliamento per così dire comodo, visto che dentro le mura domestiche ci abbiamo trascorso intere giornate. E dunque più che sfoggiare outfit ricercati e alla moda, quasi tutti abbiamo passato il tempo in tuta e calzini oppure pantofole e pigiama. Stesso discorso anche per le festività natalizie e lo stesso rito si ripeterà uguale per Capodanno, a causa delle restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19. Per la maggior parte degli italiani sono stati giorni dedicati davvero a pochi intimi. Niente aperitivi, niente cene fuori, nessun pranzo con amici e parenti: tutti in casa. E il discorso vale anche per le celebrities. Ed ecco dunque fare da protagonista proprio lui: il pigiama!

Il Natale in pigiama delle celebrities

Natale intimo e comodo quello appena trascorso: è stato così per tanti italiani, che non potendo uscire e dovendo trascorrere le feste in casa e con pochissime persone hanno optato per un abbigliamento tutt'altro che ricercato. A fare da protagonista anche nelle foto delle celebrities è proprio il pigiama, che però ha comunque dato l'occasione di sfoggiare qualcosa di originale. Molti hanno infatti scelto i pigiami coordinati per tutta la famiglia. Ecco dunque i Beckham al completo, con pigiami natalizi di seta abbinati. Rarissimo vedere tutti insieme il calciatore, la ex Spice Girl e i figli Brooklyn (21 anni), Romeo (18), Cruz (15) e Harper (9). Hanno optato per un look coordinato coi figli anche Celine Dion e Mariah Carey. Pigiami natalizi per la Miss Italia 2014 Clarissa Marchese, il marito e la figlia Arya così come per il campione Cristiano Ronaldo e la sua famiglia. Lo scatto natalizio di questi ultimi, messo su Instagram, li vede tutti riuniti attorno all'albero addobbato e comodamente vestiti con i tradizionali colori del periodo, il verde e il rosso.