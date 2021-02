Lo scorso anno il deflagrare della pandemia di coronavirus anche in Italia aveva stravolto anche il più importante appuntamento della moda milanese: è passato un anno e si avvicina una nuova Milano Fashion Week, ancora in digitale per via delle restrizioni e delle misure di sicurezza anti Covid. La data da segnare sul calendario è quella del 23 febbraio, quando inizieranno le prime presentazioni digitali delle collezioni per l'Autunno/Inverno 2021-22. Stando al calendario provvisorio diffuso da Camera Moda sono previsti 124 appuntamenti tra sfilate (a porte chiuse) presentazioni delle collezioni ed eventi. I lavori si chiuderanno lunedì primo marzo con le sfilate di Valentino e Dolce&Gabbana: sarà possibile seguire in streaming tutti gli appuntamenti sulla piattaforma digitale dedicata sul sito di Camera Moda.

Come si svolgerà la Milano Fashion Week 2020-21

Considerando il periodo particolarmente complicato, il calendario diffuso da Camera Moda è in continuo aggiornamento. Al momento il programma provvisorio prevede 124 appuntamenti: 61 sfilate (di cui solo alcune avranno un piccolo numero di addetti al lavoro presenti sul posto), 57 presentazioni e sei eventi. Tra questi è importante segnalare l'omaggio a Beppe Modenese, mercoledì 24 febbraio alle ore 10, seguito da "We are Made in Italy", un progetto speciale curato da Stella Jean e focalizzato sulla multiculturalità. Le sfilate si apriranno alle 11 con Missoni (ma già dal giorno prima ci saranno presentazioni digitali di vari brand) seguito da Alberta Ferretti, Fendi e Brunello Cucinelli, che presenterà la sua collezione per l'inverno 2021 da Solomeo, esattamente come aveva fatto a gennaio per il Pitti Uomo. Il giorno dopo (giovedì 25 febbriao) sarà la volta di MaxMara, Prada, Moschino ed Emporio Armani. Venerdì 26 febbraio tra gli appuntamenti da segnare ci sono Etro e Tod's, mentre sabato 27 vedrà il debutto in passerella (digitale) di Alessandro Dell'Acqua X Elena Mirò. Nella stessa giornata sfileranno anche Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Salvatore Ferragamo, Philosophy di Lorenzo Serafini. Domenica 28 febbraio è il turno di Emilio Pucci e infine lunedì la Fashion week milanese si chiude con le sfilate di Valentino (che come già aveva fatto lo scorso settembre preferisce Milano a Parigi) e Dolce&Gabbana. Si tratta di due grandi ritorni avvenuti la scorsa estate: fino allo scorso settembre Valentino aveva sempre preferito le passerelle parigine a quelle milanesi, mentre Dolce&Gabbana era assente dal calendario dal 1998. Questa volta il grande assente sarà Versace: Donatella ha spiegato in una nota la scelta di sfilare fuori calendario, il 5 marzo.

in foto: la locandina della Milano Fashion Week

Il calendario della Milano Fashion Week A/I 21-22

Mercoledì 24 febbraio

10:00 Tributo a Beppe Modenese

10:15 We Are Made In Italy (Black Lives Matter in italian fashion)

11:00 Missoni

11:30 Simona Marziali

12:00 Calcaterra

12:30 Giuseppe Buccinnà

13:00 Alberta Ferretti

14:00 Fendi

15:00 N°21

15:30 Del Core

16:00 Brunello Cucinelli

17:00 Fabio Quaranta

18:00 Human Poetics by Polimoda

Giovedì 25 febbraio

10:00 Max Mara

10:30 Genny

11:00 Blumarine

11:30 Vien

12:00 Andrea Pompilio

13:00 Dima Leu

14:00 Prada

15:00 Moschino

16:00 Emporio Armani

17:00 Luisa Beccaria

18:00 Daniela Gregis

20:00 GCDS

Venerdì 26 febbraio

10:00 Marco Rambaldi

10:30 Münn

11:00 Budapest Select

12:00 Antonio Marras

12:30 Act N°1

13:00 Vivetta

14:00 Etro

15:00 Tod's

17:00 Francesca Liberatore

18:00 Alessandro Vigilante

Sabato 27 febbraio

10:00 Sportmax

10:30 Gabriele Colangelo

11:00 Onitsuka Tiger

11:30 Alessandro Dell'Acqua X Elena Mirò

12:00 Giorgio Armani

13:00 Ermanno Scervino

14:00 Salvatore Ferragamo

15:00 Philosophy di Lorenzo Serafini

16:00 Cividini

17:00 Annakiki

18:00 Laura Biagiotti

Domenica 28 febbraio

10:00 Shuting Qiu

10:30 MM6 Maison Margiela

11:00 DSquared2

12:00 Drome

13:00 Fila

15:00 Emilio Pucci

16:30 Gilberto Calzolari

17:00 CHB

18:00 Elisabetta Franchi

Lunedì 1 marzo

10:00 Ports 1961

12:00 MSGM

14:00 Valentino

16:00 Dolce&Gabbana