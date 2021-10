Migliori shampoo volumizzanti: classifica e quali scegliere Gli shampoo volumizzanti sono dei prodotti cosmetici realizzati per donare volume e struttura ai capelli, specie a quelli estremamente sottili e fini, rovinati o sfibrati. Per scegliere i migliori sul mercato è indispensabile fare riferimento ad alcuni fattori, come ad esempio l’INCI, il rapporto qualità-prezzo ma anche le opinioni degli utenti. Tra i marchi più apprezzati in commercio ci sono Wella, Davines ma anche L’Oréal, Collistar o Kerastase, alcuni disponibili anche al supermercato, altri più professionali facilmente acquistabili su Amazon: vediamo la classifica dei migliori shampoo volumizzanti per uno styling perfetto.

Gli shampoo volumizzanti sono una tipologia di shampoo utili per dare volume e struttura ai capelli piatti, sottili, fini o tendenzialmente grassi, appesantiti dal sebo in eccesso. Difatti, questi prodotti rivestono la fibra del capello per mezzo di attivi presenti nella formulazione, e vanno quindi a strutturare e elasticizzare i capelli, donandogli volume.

Quando si ha a che fare con capelli sfibrati o rovinati, è essenziale optare per prodotti professionali, che non solo conferiscono volume alla chioma ma che nutrono in profondità e rinforzano la fibra capillare. Per prendersi cura dei propri capelli e ottenere un hair look sempre curato, infatti, è possibile fare affidamento ai migliori shampoo in commercio, con particolare attenzione a quelli che assicurano un effetto anti-gravità.

Sul mercato esistono diversi tipi di shampoo volumizzanti, con INCI differenti e che tengono conto di ingredienti naturali: vediamo quali sono i migliori di quest'anno, facendo riferimento alle opinioni e recensioni di chi li ha testati, a marchi leader nel settore cosmetico, da Wella a Davines, passando per Collistar o Kerastase, e del rapporto qualità-prezzo.

I 15 migliori shampoo volumizzanti del 2021

Di seguito la classifica dei migliori shampoo per dare volume ai capelli. Li abbiamo selezionati tenendo conto di diversi fattori, non solo le opinioni e le recensioni degli utenti, ma anche ingredienti e affidabilità del marchio. Vediamo nel dettaglio quali shampoo acquistare per ottenere una chioma voluminosa e nutrita.

1. Matrix, shampoo volumizzante per capelli fini

Tra i migliori prodotti volumizzanti disponibili su Amazon troviamo lo shampoo Matrix High Amplify, senza siliconi e specifico per i capelli fini. La formula leggera arricchita di proteine aiuta a dare struttura alla chioma, aggiungendo corpo e idratando i capelli. Questo shampoo, inoltre, assicura un effetto a lunga durata, rafforzando i capelli sfibrati. È possibile utilizzarlo sia su capelli umidi che su capelli asciutti.

Pro: la maggior parte dei commenti positivi riguarda la profumazione dello shampoo, molto piacevole e il buon rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcuni utenti segnalano la possibilità che questo shampoo possa seccare i capelli a lungo andare. Difatti è indicato per capelli fini e grassi.

Tipologia di capelli: fini.

Lo consigliamo perché: è economico e perfetto sui capelli fini.

2. Gyada Cosmetics, shampoo volumizzante vegano

Lo shampoo volumizzante vegano Gyada Cosmetics è pensato per i capelli sottili e dotato di certificazione biologica e certificazione di sostenibilità Climate Pledge Friendly. La sua formulazione a base di tensioattivi delicati assicura ottimi risultati sia su capelli grassi che su capelli secchi. Nutre in profondità il cuoio capelluto, donando corpo e struttura alla chioma. Si tratta di un prodotto eco-bio e cruelty free senza coloranti, petrolati, parabeni o siliconi.

Pro: gli utenti si ritengono molto soddisfatti di questo prodotto, soprattutto perché non unge e non appesantisce la chioma.

Contro: alcuni commenti critici riguardano l'eventualità che lo shampoo possa seccare i capelli, ma ciò è dovuto all'ottimo potere volumizzante.

Tipologia di capelli: sottili grassi o secchi.

Lo consigliamo perché: è biologico, vegano e pensato anche per i capelli più delicati.

3. Fanola, shampoo volumizzante professionale

Lo shampoo volumizzante professionale Fanola è disponibile nei formati da 1 lt e da 35o ml. Si tratta di un prodotto che assicura di donare struttura ai capelli senza appesantirli, rendendoli allo stesso tempo anche elastici e disciplinati. Formulato con pantenolo, la particolarità di questo shampoo sta nella capacità di donare volume ai capelli dalle radici fino alle punte, avvolgendoli per tutta la loro lunghezza da un film protettivo.

Pro: l'eccellente rapporto qualità-prezzo in relazione anche alla quantità di prodotto è sicuramente l'elemento più apprezzato dagli utenti.

Contro: il formato da 1 lt. non è particolarmente pratico, ma questo shampoo è disponibile anche in altri formati più maneggevoli e perfetti da utilizzare in doccia.

Tipologia di capelli: normali.

Lo consigliamo perché: è efficace, professionale a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

4. Moroccanoil, trattamento volumizzante

Pensato per i capelli sottili, lo shampoo extra volume di Moroccanoil è tra i prodotti più recensiti di Amazon. La sua formula concentrata è arricchita di ingredienti benefici per i capelli, a partire dall'estratto di germoglio di tiglio che restituisce corpo ai capelli e dall'olio di Argan, ideale nutrire in profondità la chioma senza appesantirla. Senza solfati, fosfati e parabeni, questo shampoo è perfetto anche per donare luminosità a capelli spenti e sfibrati.

Pro: profumazione e effetto volume sono i due fattori positivi che maggiormente si riscontrano nelle recensioni degli utenti su Amazon.

Contro: il costo è leggermente più alto rispetto alla media, ma questo è giustificato dall'affidabilità del brand e dalla qualità del prodotto proposto.

Tipologia di capelli: sottili.

Lo consigliamo perché: è un prodotto di alta qualità, professionale, realizzato con ingredienti ricchi di antiossidanti e vitamine.

5. Urtekram, shampoo volumizzante biologico

Per gli amanti della biocosmesi, lo shampoo biologico Urtekram ha una formulazione 100% organica e certificata Ecocert Cosmos Organic. La formula è arricchita di ingredienti come l'aloe vera, che nutre in profondità i capelli rendendoli forti e luminosi, la glicerina e la menta, che stimola aiuta il capello ad assorbire tutte le sostanze nutritive. Dona lucentezza e volume, andando a proteggere anche il cuoio capelluto.

Pro: la maggior parte dei commenti positivi si concentra sulla delicatezza del prodotto su cute e capelli e sull'eccellente rapporto qualità-prezzo.

Contro: il prezzo è leggermente più alto rispetto alla media, ma ciò è giustificato dalla qualità degli ingredienti e dalla certificazione biologica, 100% naturale.

Tipologia di capelli: secchi.

Lo consigliamo perché: è totalmente organico, con ingredienti di qualità e senza additivi chimici.

6. Kerastase, shampoo volumizzante leggero

Tra i prodotti più acquistati su Amazon c'è anche lo shampoo volumifique di Kérastase, tra i brand leader nel settore della cosmesi. L'effetto addensante dona corpo e volume ai capelli, specie a quelli più fini e delicati, senza appesantirli. La formulazione con sistema Amplifex, ripristina la fibra capillare donando volume e allo stesso tempo leggerezza all'intera chioma. Morbido e profumato, è delicato anche su radici e cuoio capelluto.

Pro: i capelli restano luminosi, puliti e voluminosi a lungo e funziona anche sui capelli più sottili.

Contro: in rapporto al formato, il prezzo risulta un po' alto rispetto alla media degli shampoo volumizzanti ma questo è giustificato da brand e qualità del prodotto in generale.

Tipologia di capelli: normali.

Lo consigliamo perché: è un prodotto di alta qualità, con la garanzia di un brand affidabile.

7. Wella, migliore per rapporto formato-prezzo

Tra i brand leader del settore, Wella propone questo shampoo volumizzante Invigo Volume Boost che promette di conferire ai capelli un aspetto più sano e voluminoso. Ideale sui capelli sottili, nutre e illumina l'intera chioma grazie anche a ingredienti ricercati, come il cotone in grado di donare elasticità e morbidezza ai capelli. Non appesantisce la fibra capillare e idrata il cuoio capelluto senza irritarlo.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti del prodotto, specie per quanto riguarda idratazione, profumazione e controllo del volume.

Contro: seppure in pochi, alcuni utenti non hanno riscontrato grandi risultati, ma questo dipende molto dalla tipologia di capelli.

Tipologia di capelli: sottili.

Lo consigliamo perché: è utilizzato anche a scopi professionali e ha un buon rapporto formato-prezzo.

8. TIGI, shampoo volumizzante per capelli grassi

Tra i brand più apprezzati non solo dai professionisti dell'hair style c'è anche Tigi che con il suo shampoo Fully Loaded Massive Volume si occupa anche di dare volume ai capelli. Difatti, questo prodotto Tigi è pensato per dare corpo e struttura alla chioma, su tutta la lunghezza. Grazie alla tecnologia Uploader gli ingredienti attivi si depositano velocemente sui capelli donando l'effetto desiderato all'istante. La fragranza ai frutti di bosco, infine, è piacevole e delicata.

Pro: la profumazione e il rapporto qualità-prezzo sono tra i fattori maggiormente apprezzati dagli utenti Amazon.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato delle criticità in merito ai risultati effettivi di questo prodotto sui capelli sottili. Molti, infatti, consigliano di utilizzarlo sul lungo termine per risultati soddisfacenti.

Tipologia di capelli: grassi e oleosi

Lo consigliamo perché: è specifico per i capelli grassi, ha una profumazione delicata e il marchio è sinonimo di garanzia.

9. Equilibra, migliore per rapporto qualità-prezzo

Lo shampoo volumizzante di Equilibra ha una formula con il 98% di ingredienti naturali, tra cui l'Aloe Vera che fortifica e nutre in profondità i capelli, l'Olio di Argan che previene la caduta e rinforza i capelli sottili e sfibrati e la Cheratina Vegetale che protegge la chioma dagli agenti esterni. Inoltre, non contiene parabeni, siliconi, coloranti, allergeni, sles o sls. È particolarmente indicato per capelli fini e danneggiati.

Pro: molti utenti evidenziano le capacità di questo shampoo di rivitalizzare capelli e cuoio capelluto a un prezzo vantaggioso.

Contro: alcuni utenti sottolineano maggiormente le capacità rinforzanti dello shampoo rispetto a quelle volumizzanti.

Tipologia di capelli: sottili e sfibrati

Lo consigliamo perché: ha un buon INCI ed è efficace anche sui capelli più rovinati.

10. Phyto, migliore shampoo volumizzante per INCI

Questo shampoo volumizzante Phyto assicura risultati efficaci fin dal primo utilizzo: i capelli, infatti, risulteranno voluminosi e luminosi da subito. Grazie a ingredienti come l'estratto di Bambù, che dona elasticità ai capelli e ha proprietà anti-età, e gli estratti di Achillea, Millefoglie e Tormentilla che idratano le radici e hanno proprietà sebo-regolatrici, questo prodotto è ideale anche su capelli grassi e sottili. Dona corpo e struttura senza appesantire la chioma.

Pro: gli utenti apprezzano in particolare la delicatezza di questo prodotto sul cuoio capelluto e l'immediatezza dei risultati anche sui capelli sottili.

Contro: pochi utenti ritengono che questo shampoo appesantisca i capelli.

Tipologia di capelli: grassi e sottili

Lo consigliamo perché: ha un buon INCI ed è ideale sui capelli grassi e oleosi.

11. Davines, shampoo volumizzante e nutriente

Lo shampoo volumizzante e nutriente Volu di Davines è tra i prodotti più recensiti su Amazon e tra i cosmetici più amati. Si tratta di uno shampoo con benefici che vanno oltre l'effetto volume, difatti idrata in profondità i capelli, rendendoli morbidi e profumati a lungo. Grazie a ingredienti naturali come l'estratto di radice di rapa, questo shampoo è in grado di rivitalizzare e fortificare i capelli fragili e indeboliti e, allo stesso tempo, di aiutare i capelli grassi in caso di forfora.

Pro: la maggior parte degli utenti si ritiene ampiamente soddisfatta dell'acquisto, specie per quanto riguarda la durata degli effetti.

Contro: alcuni utenti evidenziano delle criticità sulle lunghezze, che tendono spesso a seccarsi con l'utilizzo di questo shampoo.

Tipologia di capelli: naturali, non colorati

Lo consigliamo perché: non dona solo volume ai capelli ma combatte anche la forfora e ha proprietà sebo-regolatrici.

12. L'Oréal Paris, migliore per lucentezza e volume

Lo shampoo Salicylic Acid Volumety della serie Expert di L'Oréal è pensato appositamente per i capelli sottili e sfibrati. La sua formulazione è in grado di donare struttura e volume all'intera chioma con effetto anti-gravità, quindi i capelli non tenderanno ad appiattirsi ma, al contrario, il volume avrà effetto duraturo. Tra gli ingredienti della formulazione spuntano l'Acido Salicilico, che purifica il cuoio capelluto e il principio attivo Hydralight che idrata la fibra capillare donando lucentezza.

Pro: gli utenti evidenziano la buona qualità del prodotto della L'Oréal in relazione agli effetti sul lungo termine, anche sui capelli più danneggiati.

Contro: alcuni utenti segnalano la possibilità che lo shampoo porti a elettrizzare i capelli, ma si tratta di un effetto momentaneo.

Tipologia di capelli: sottili.

Lo consigliamo perché: dona volume, idrata in cuoio capelluto e rende morbidi e lucenti i capelli.

13. Collistar, shampoo volumizzante protettivo

Anche questo shampoo volumizzante protettivo della Collistar promette di dare volume ai capelli senza appesantirli. Pensato esclusivamente per capelli sottili, deterge in profondità e assicura alla chioma il nutrimento necessario. Perfetto per donare corpo e struttura ai capelli fini, questo shampoo della Collistar è indicato anche per preparare i capelli allo styling grazie alla capacità di rinforzare progressivamente la fibra capillare.

Pro: gli utenti si ritengono soddisfatti dell'acquisto, specie in relazione al rapporto qualità-prezzo.

Contro: non si evidenziano particolari criticità in merito al prodotto della Collistar.

Tipologia di capelli: ultra-sottili.

Lo consigliamo perché: aiuta a rinforzare la fibra capillare, dona volume senza appesantire i capelli.

14. Redken, shampoo volumizzante con formula professionale

Tra gli shampoo più recensiti su Amazon c'è anche Redken Volume Injection, indicato per capelli fini, piatti o danneggiati dallo styling. Grazie alla sua formula professionale con Ph bilanciato e filloxane, una molecola che si lega al follicolo del capello in modo da creare una rete di fibre a proteggere lo stesso, è in grado di donare struttura e resistenza all'intera chioma. Il filloxane, inoltre, ha anche effetto elasticizzante, ideale per lo styling.

Pro: i commenti positivi riguardano l'efficacia della formulazione di questo shampoo, specie sui capelli sottili e diradati.

Contro: rispetto al formato, alcuni utenti lo ritengono leggermente costoso ma ciò è giustificato dalla formulazione a alta efficacia.

Tipologia di capelli: fini, piatti o rovinati.

Lo consigliamo perché: aiuta a rinforzare i capelli, oltre a donare un effetto volume duraturo.

15. Pantene Pro-V, shampoo volumizzante economico

Ultimo prodotto della nostra classifica e tra gli shampoo più economici in commercio, c'è quello proposto da Pantene Pro-V con effetto volumizzante immediato. Pensato per capelli lisci e fini, questo prodotto possiede una formulazione senza siliconi, coloranti o olii minerali. Testato dallo Swiss Vitamin Institute, dona volume e corpo ai capelli, li rinforza e li protegge dai danni dello styling.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti dell'acquisto, specie in merito al costo molto conveniente.

Contro: non si evidenziano particolari criticità in merito a questo prodotto Pantene.

Tipologia di capelli: lisci e sottili.

Lo consigliamo perché: è economico, efficace, dona volume e rinforza i capelli.

Come scegliere i migliori shampoo volumizzanti

Scegliere i migliori shampoo volumizzanti significa dare importanza a tutta una serie di fattori che ne qualificano la qualità, l'affidabilità e i benefici di cui necessitiamo. Vediamo quali sono i criteri di valutazione da non sottovalutare per la scelta del prodotto perfetto per le nostre esigenze.

INCI

Come primo fattore indispensabile nella scelta del migliore shampoo effetto volume c'è l'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ovvero la lista degli ingredienti cosmetici. In base all'esame di questi ingredienti è possibile capire il grado di efficacia e il modo in cui lo shampoo agisce sui capelli. Nell'INCI di shampoo volumizzanti è possibile trovare, ad esempio:

Estratto di Bambù : che dona elasticità e nutre a fondo i capelli, agendo anche come anti-età.

: che dona elasticità e nutre a fondo i capelli, agendo anche come anti-età. Cheratina vegetale : protegge i capelli dagli agenti esterni, donando lucentezza e morbidezza.

: protegge i capelli dagli agenti esterni, donando lucentezza e morbidezza. Estratto di Tiglio : capace di rivitalizzare i capelli riducendo i danni dello styling.

: capace di rivitalizzare i capelli riducendo i danni dello styling. Estratto di Achillea : ricco di aminoacidi, restituisce vitalità alla chioma.

: ricco di aminoacidi, restituisce vitalità alla chioma. Estratto di Millefoglie : particolarmente indicato per i capelli grassi, è emolliente e nutriente.

: particolarmente indicato per i capelli grassi, è emolliente e nutriente. Olio d'Argan : rinforza i capelli e li protegge dai danni degli agenti esterni o dell'esposizione solare, rendendoli morbidi e lucenti.

: rinforza i capelli e li protegge dai danni degli agenti esterni o dell'esposizione solare, rendendoli morbidi e lucenti. Aloe Vera : ha proprietà nutrienti e rinforzanti, ma anche anti-caduta.

: ha proprietà nutrienti e rinforzanti, ma anche anti-caduta. Estratto di Tormentilla : rivitalizza i capelli grassi.

: rivitalizza i capelli grassi. Estratto di radice di rapa: con proprietà rinforzanti, è ideale per capelli sfibrati e rovinati, anche come ingredienti anti-caduta.

In linea generale è preferibile scegliere prodotti 100% naturali, che siano delicati sui capelli e sul cuoio capelluto. In alternativa è bene analizzare anche tutti quesi prodotti che almeno non contengano agenti chimici quali petrolati, parabeni, siliconi, coloranti, ftalati, solfati o additivi come BHA, BHT, EDTA, PEG, SLES, SLS.

Marca

Un altro fattore particolarmente importante per la scelta del migliore shampoo in linea con le nostre esigenze è senz'altro la marca. Tra i brand leader del settore cosmetico troviamo sicuramente L'Oréal Paris, Collistar, ma anche marchi come TIGI, Wella, Davines o Kerastase.

Formato

Il formato è un altro fattore da non sottovalutare perché non solo influenza la scelta ma anche il prezzo del prodotto in sé. Va da sé che scegliere un formato piuttosto che un altro dipende molto dalle esigenze personali: per questo motivo è consigliabile fare riferimento principalmente all'INCI e in via definitiva anche al rapporto quantità-prezzo.

Cos'è e come funziona uno shampoo volumizzante

Gli shampoo volumizzanti sono una tipologia di shampoo pensati per dare corpo e struttura ai capelli, indicati specialmente per quelli estremamente sottili. Grazie a ingredienti che aiutano a dare volume, infatti, questi prodotti rinforzano la fibra capillare e donano alla chioma un aspetto voluminoso e sano.

Proprio perché la maggior parte di questi prodotti viene utilizzata da persone che possiedono capelli molto fini, si tratta di shampoo che non lavorano solo sul volume ma anche sulla salute stessa dei capelli: li rinforzano, prevenendo l'indebolimento e la caduta.

Gli shampoo volumizzanti sono indicati principalmente per chi ha capelli fini, sottili, grassi o oleosi. Questo perché l'eccesso di sebo appesantisce e appiattisce i capelli, e così perdono di tono. Anche chi ha capelli ricci o mossi può usufruire di shampoo di questo tipo al fine di aumentare la struttura degli stessi e donare loro corpo e elasticità.

Perché utilizzare uno shampoo volumizzante? I benefici

Uno shampoo pensato per dare volume ai capelli può anche apportare altri benefici che potenziano l'efficacia dei prodotti. Difatti, uno shampoo volumizzante, in base agli ingredienti, può essere utile anche a:

Rivitalizzare i capelli

Rinforzare la chioma e la fibra capillare

Prevenire la caduta

Donare luminosità

Donare corpo e struttura

Dare elasticità

Come fare per ispessire i capelli? Altri consigli e prodotti

Per dare volume ai capelli non bastano solo shampoo appositi ma anche avere a disposizione balsami idratanti è fondamentale. È importante anche pensare agli ingredienti e, in particolare, evitare di acquistare prodotti con eccessive quantità di olii o additivi chimici che tendono ad appesantire la chioma. Per volumizzare i capelli è importante infatti tenere conto di shampoo e balsami leggeri, possibilmente realizzati con ingredienti naturali che vadano a dare corpo e struttura ai capelli, rinforzandoli e rivitalizzandoli.

Altri accorgimenti da mettere in pratica per volumizzare i capelli sono:

Acquistare dei prodotti per lo styling , prima di passare al phon: mousse o spray volumizzanti per capelli

, prima di passare al phon: mousse o spray volumizzanti per capelli Asciugare i capelli a testa in giù , un'operazione che permetterà di sollevare al meglio le radici e ottenere un effetto volume duraturo

, un'operazione che permetterà di sollevare al meglio le radici e ottenere un effetto volume duraturo Utilizzare una spazzola ampia per l'asciugatura

per l'asciugatura Fissare il tutto con della lacca

Dove acquistare i migliori shampoo volumizzanti

Ma dove acquistare i migliori shampoo volumizzanti? Oltre a fare affidamento ai negozi specializzati come Tigotà o Acqua & Sapone, è possibile facilmente acquistare questi prodotti al supermercato. O meglio ancora affidarsi a internet: ad esempio nella sezione dedicata a questa tipologia di prodotti su Amazon è possibile selezionare il migliore shampoo in base alle proprie necessità, tenendo conto anche delle opinioni degli utenti.