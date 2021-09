Alessia Solidani, l’hairstylist della Hunziker e Ilary Blasi: “Mai cambiare taglio quando si è tristi” Si chiama Alessia Solidani e, oltre a essere una delle hairstylist più amate da star come Michelle Hunziker e Ilary Blasi, è una vera e propria imprenditrice. Ai microfoni di Fanpage.it ha rivelato tutti i segreti del suo lavoro, dal trucco per scoprire il taglio perfetto alle tendenze di stagione da seguire.

Si chiama Alessia Solidani ed è una delle hairstylist più amate dalle star italiane. Tra le sue clienti vanta grandi nomi della tv, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, fino ad arrivare a Stefania Orlando, Sabrina Ferilli ed Eleonora Pedron. Trend setter, wine lover, docente e assidua frequentatrice di palcoscenici e trasmissioni televisive: Alessia è stata capace di diventare una vera e propria imprenditrice, fondando un marchio che porta il suo nome con cinque saloni all'attivo nella Capitale. Il segreto del suo successo? Non fa alcuna differenza tra le clienti: che siano "famose" o meno, non importa, prova sempre a dare voce alla loro personalità, alla loro eleganza e alle loro ispirazioni attraverso un hair look pensato ad hoc. A Fanpage.it ha rivelato tutti i trucchi del suo lavoro, dalle tendenze di stagione a cui ispirarsi al metodo per capire quando è arrivato il momento giusto per rivoluzionare il proprio look.

Dal cambio look di Michelle Hunziker alle parrucche di Ilary Blasi

Sebbene preferisca rimanere nel backstage, evitando di "spettacolarizzare" il suo lavoro, Alessia Solidani diventa spesso protagonista di Stories e foto delle clienti note. È stata lei, ad esempio, a curare il cambio look drastico di Michelle Hunziker, che per la prima volta dopo oltre 20 anni ha tagliato i capelli a caschetto. Tra le clienti più affezionate c'è anche Ilary Blasi, che dagli esordi della carriera a oggi non ha mai avuto paura di lanciarsi nelle più svariate sperimentazioni, dalle tinte originali alle parrucche del Grande Fratello Vip. Nonostante il successo televisivo, l'hairstylist romana continua ad avere ben chiara la sua missione: far conoscere la sua storia, dando prova del fatto che un business tutto al femminile, all'insegna dello stile, dell'innovazione e della creatività, può funzionare anche nel nostro paese.

Come è cominciata la tua carriera?

La mia carriera è cominciata nel modo più classico: mia mamma aveva un piccolo negozietto, inizialmente mi voleva depistare perché io ho una sorella molto brava a scuola, laureata, quindi non le andava bene che io non studiassi e mi ha mandato in un'accademia per hairstylist. Fin dalla prima gara internazionale ho vinto, c'era gente che si preparava da anni, io ho raggiunto questo risultato in due mesi. Da lì è stato tutto in discesa, ho bruciato le tappe.

Oggi hai molte clienti "famose", quando e come hai cominciato a lavorare nello spettacolo?

Ho cominciato a lavorare nello spettacolo nel 1995 quando l'accademia mi ha mandato nella trasmissione Numero 1 di Pippo Baudo (faceva 11 milioni di telespettatori, tipo il Festival di Sanremo), da lì, dopo essermi classificata seconda in un altro concorso internazionale, ho lavorato nell'Alta Moda con Sergio Valente. Nel frattempo il mio negozio cresceva e, dopo 3-4 anni di Alta Moda, quando ho cominciato a capire che i tempi erano maturi, mi sono messa a lavorare in televisione e ho cominciato a conoscere persone dello spettacolo. Tutto è venuto naturale, io sono molto qualificata, loro si sono affezionati.

Sei stata tu a firmare il cambio look di Michelle Hunziker, come hai fatto a convincerla?

Michelle era molto sicura, questo cambiamento lo voleva fare, era il momento giusto, i tempi erano maturi. Se l'avesse anticipato magari se ne sarebbe pentita proprio come tutte le clienti. Io l'ho trattata come qualsiasi altra cliente, l'ho fatta ragionare prima, le ho detto che secondo me sarebbe stata bellissima. Non ho avuto paura, nel mio mestiere non ho paura, poi lei è bella, il risultato era garantito. Alla fine è stato molto semplice.

Ci sarà qualche altra sorpresa negli hair look di Michelle ad All Together Now?

Io e i miei collaboratori cureremo i look di Michelle nella nuova edizione di All Together Now. Per lo più decido io che look darle ma mi aiutano anche i miei collaboratori, Stefano in particolare, il direttore di uno dei miei saloni. Per i suoi look qualcosa di sicuro ci inventeremo, ci giochiamo un po' di più adesso con questa lunghezza, è più divertente. Michelle è carina, non è una di quelle che rimangono fisse sulle proprie idee, ci parli, lei si convince, quindi magari le riusciamo a fare qualcosa di più glamour. Lei se lo può permettere.

Dopo le parrucche del GF Vip, Ilary Blasi cambierà look a Star in the star?

In 20 anni che la seguo le ho fatto di tutto: le ho tagliato i capelli, glieli ho fatti neri con le radici bionde, biondi con le radici nere, le ho messo le parrucche. Con Ilary mi sono divertita, con lei puoi fare qualsiasi cosa perché è una che sperimenta. Ora proprio perché ha sperimentato tanto, non si farà tagliare troppo i capelli, anche se sicuramente ci sarà qualche novità: "tradizionale" lei non lo è mai.

Quali sono le tendenza hair da seguire nell'autunno 2021?

Per quanto riguarda le tendenze non esiste una regola, c'è una macro tendenza che poi naturalmente va interpretata. Questo bob arioso di Michelle è sicuramente una tendenza, ora i capelli devono essere un po' più in movimento rispetto agli anni passati dove eravamo abituati al peso. Nel prossimo autunno ci saranno gradazioni, scalature e anche il ritorno della frangia non cortissima ma davanti meno strutturata, più giocosa.

Come fare a capire quando è arrivato il momento di cambiare taglio di capelli?

C'è una forte componente emotiva in questa scelta: si cambia taglio quando c'è bisogno di cambiare qualcosa nella propria vita, di voltare pagina. Io dico sempre che è una scelta che va fatta quando si sta molto bene perché, se si stanno passando momenti tristi e bui, è la fine, ci si pente subito. Se si è felici, è felice anche il taglio, anche il taglio rende. Quindi ci sono dei momenti in cui assolutamente non va consigliato il cambiamento. Questo da parte di un professionista va fatto con coscienza, non solo con la voglia di far cambiare.