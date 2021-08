Michelle Hunziker col caschetto ondulato: il drastico cambio look di fine estate Michelle Hunziker è tornata in città e come prima cosa ha fatto visita al parrucchiere. Ha rivoluzionato in modo drastico la sua immagine, dicendo addio ai capelli lunghi e lisci. Ora porta un caschetto sbarazzino e con le onde che di sicuro diventerà l’acconciatura must-have dell’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è appena tornata dalle vacanze: dopo essersi concessa un weekend mamma e figlia con la primogenita Aurora Ramazzotti, è rientrata in città e la prima cosa che ha fatto è stata andare dal parrucchiere. Sarà perché il sole e il mare le avevano rovinato i capelli o perché voleva aggiungere un tocco di novità al suo stile, ma la cosa certa è che si è mostrata sui social in una versione drasticamente rivoluzionata. Per la prima volta dopo anni la conduttrice ha detto addio ai capelli lunghi: ci ha dato un taglio netto e ora sfoggia l'acconciatura che si preannuncia il must-have dell'autunno 2021.

Il long bob di Michelle Hunziker

Diverse ore fa Michelle Hunziker si era mostrata tra le "grinfie" del parrucchiere di fiducia mentre rifaceva il colore. Al motto di "Ma come mi combino per la blonditudine" si era scattata un selfie con la chioma ricoperta di tintura e carta stagnola, a prova del fatto che stava ravvivando i suoi iconici colpi di sole. Negli ultimi minuti, poi, ha sconvolto tutti rivelando un hair look decisamente inedito. La conduttrice svizzera è apparsa quasi irriconoscibile con un long bob asimmetrico, ovvero un taglio a caschetto leggermente più corto sulla nuca. Sarà questa l'acconciatura più richiesta della prossima stagione?

Il nuovo look di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker dice addio ai capelli lisci

"Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio", sono queste le parole con cui Michelle ha dato il via a un nuovo anno lavorativo. Il taglio non è l'unica novità nell'immagine della Hunziker, ha stravolto anche la piega. Fino ad oggi ci eravamo abituati alla sua chioma extra long e naturalmente liscia ma ora ha deciso di provare delle beach waves sbarazzine appena accennate. Oltre a essere perfette per la fine dell'estate, le onde riescono anche a ringiovanirla, facendola apparire ancora di più in splendida forma.