in foto: Malika Ayane in Giorgio Armani, Sanremo 2021

La seconda serata del Festival di Sanremo vede esibirsi tra i Big anche Malika Ayane, una delle più attese sul palco dell'Ariston. Per lei non è la prima volta, in passato ha già partecipato con successo alla kermesse, regalando grandi emozioni al suo pubblico, grazie al sul grande talento. Prima il 2009, poi ancora 2010, 2013 e 2015: per lei è la quinta volta. La cantante dalla voce di velluto torna in gara, in questa 71esima edizione, con il brano Ti piaci così, mentre per la serata dedicata alla Canzone d’autore omaggerà Caterina Caselli cantando Insieme a te non ci sto più.

Il ritorno a Sanremo di Malika Ayane

La cantante in questi anni è molto cambiata: il suo spirito trasformista l'ha portata spesso a modificare il suo stile, soprattutto in fatto di capelli. È passata dal castano scuro al biondo platino, ha sfoggiato la frangetta ma anche il maxi ciuffo: però sicuramente la sua passione sono i tagli corti. E anche le sue scelte stilistiche in fatto di abbigliamento sono cambiate nel tempo: è diventata sempre più sofisticata, senza disdegnare anche un look più mannish. Ma stavolta niente completo giacca e pantaloni per lei, che ha debuttato sul palco dell'Ariston con un look nuovo ma comunque elegantissimo.

Malika Ayane, elegante in nero

Malika Ayane ha scelto di vestire Giorgio Armani per il suo debutto al Festival di Sanremo, nella seconda serata. Poco makeup per lei, che ormai è fedelissima ai suoi capelli biondo platino, portati raccolti stavolta. Il look scelto per l'occasione ha lasciato intravedere i suoi numerosi tatuaggi, avendo il top due profonde scollature: una sul davanti e una sulla schiena, dove la cantante di origini marocchine ha una decorazione floreale colorata. Oltre ai pantaloni a vita alta in velluto, più stretti alle caviglie, il dettaglio che rende unico il suo outfit è la blusa a rete con cristalli e polsi di pelliccia.