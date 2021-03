Malika Ayane è una delle Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano inedito "Ti piaci così". Non è la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, il debutto risale a 12 anni fa quando ha preso parte alla nota manifestazione canora tra le Nuove Proposte. Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa e, oltre a stravolgere il suo look con nuove acconciature e colori di capelli, ha anche ricoperto il corpo di tatuaggi. Avendo origini marocchine, è sempre stata affascinata dalla tradizione dei tatuaggi all'henné e ad oggi considera la pelle un vero e proprio "taccuino" su cui disegnare la sua vita. Ecco quali sono i disegni che si è lasciata imprimere sul corpo e il loro significato simbolico.

Il primo tatuaggio ispirato a Corto Maltese

Il primo tatuaggio fatto da Malika Ayane risale a quando aveva 17 anni ed è impresso sull'avambraccio. Cosa raffigura? È un' illustrazione di Corto Maltese, nella quale quest'ultimo viene svegliato a Stonehenge da un corvo (che in realtà è Puck), che gli dice "Di questo sogno tu sei l'unica cosa concreta che mi rasta". Si tratta di un disegno tratto dal racconto "Sogno di un mattino di mezzo inverno" del 1973, al quale la cantante è particolarmente legata, visto che le fa ricordare i tempi del liceo.

L'albero che "si espande" sul braccio

Sempre sul braccio, ma su quello sinistro, Malika ha un alberello che anno dopo anno si "espande" sempre di più, arricchendosi di sfumature e di forme diverse. Ha iniziato il tattoo a Berlino a partire da un disegno abbozzato dal suo chitarrista e da allora ha aggiunto nuovi rami alla fine dei viaggi più importanti della sua vita. L'ultimo, ad esempio, lo ha fatto realizzare a Beirut di ritorno da un viaggio umanitario in Marocco.

Il tatuaggio sulla schiena

Il tatuaggio più appariscente della cantante è quello che le ricopre la schiena, sulla quale compare un'enorme decorazione floreale e colorata. Si tratta di un disegno "plateale" dal valore puramente estetico che intende essere semplicemente un tripudio di colori. Non sorprende, dunque, che Malika vorrebbe aggiungere ancora altri fiori tra le scapole.

Il tattoo nascosto sul collo

Malika ha anche un tatuaggio sul collo: si tratta di una scritta in corsivo nascosta tra i capelli che recita "Love will tear us apart again", ovvero "L' amore ci farà a pezzi di nuovo", il titolo di una famosa canzone dei Joy Division. La cantante è particolarmente legata a questo disegno indelebile perché, nonostante sia "nascosto", la accompagna sempre senza costringerla a porsi delle domande.