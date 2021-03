Malika Ayane è una tra le Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano inedito "Ti piaci così". Non è la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, ha partecipato all'ambita manifestazione canora altre 5 volte, raggiungendo il successo nel 2009 dopo essersi classificata seconda nella sezione Nuove Proposte. Nonostante ciò, l'evento continua a emozionarla più che mai. Nel corso degli anni la cantante è cambiata moltissimo e, complice la sua passione per gli hair look originali, sembra essere quasi una persona diversa. Chi la ricorda agli esordi, quando portava i capelli scuri e corti? Ecco le foto che mostrano la sua incredibile trasformazione dall'inizio della carriera a oggi.

L'evoluzione di stile di Malika Ayane

Malika Ayane è stata conosciuta dal grande pubblico dopo aver partecipato per la prima al Festival di Sanremo: era il 2009 e con il brano "Come foglie" conquistò il secondo posto nella sezione Giovani. Da allora di tempo ne è passato e anche il suo stile si è evoluto in modo evidente. Se all'inizio puntava tutto su capi molto semplici, da abiti felpa in total black alle canotte a costine, negli anni successivi è diventata molto più sofisticata ed elegante, spaziando tra lunghi abiti da sera in stile matrona, pencil skirt dall'animo bon-ton, camicie portate abbottonate fino al collo. I suoi look preferiti, però, sono quelli dal mood mannish con dei completi con giacca e pantaloni. La cantante si è inoltre distinta per coraggio, non avendo paura di presentarsi a Sanremo 2015 con l'apparecchio ai denti.

in foto: A Sanremo con l’apparecchio ai denti nel 2015

Malika Ayane e la passione per i cambi look

Il dettaglio che ha reso quasi irriconoscibile Malika Ayane col passare degli anni? I continui cambi look. Ha una vera e propria passione per le acconciature corte e originali e non ha mai esitato a "darci un taglio netto". Agli esordi nel 2009 portava la chioma à la garçonne nel suo colore naturale, ovvero il castano scurissimo, e per anni ha spaziato tra diverse acconciature cortissime, prima tra tutte quella con il maxi ciuffo vaporoso sfoggiata a Sanremo 2010. A partire dal 2012 ha provato la tintura biondo platino e da allora non l'ha mai più abbandonata, dando prova di sentirsi più a suo agio in versione ossigenata. Frangia, taglio a scodella, pettinature voluminose in stile vecchia Hollywood, lunghe treccine afro e addirittura una rasatura totale: la cantante non ha mai avuto paura di osare in fatto di capelli. Per la sua nuova esperienza a Sanremo rimarrà fedele al biondo?