Madame con il maglione a collo alto sul red carpet: il look casual chic è perfetto per l’autunno Al Roma Film Fest c’era anche Madame, la cantante 19enne reduce dal successo di Sanremo. L’artista è famosa per il suo stile unico e particolare: anche sul red carpet Madame ha evitato il classico abito da sera e ha sfoggiato il perfetto look autunnale, semplice e raffinato, con accessori preziosi.

A cura di Beatrice Manca

Al Roma Film Fest proseguono le anteprime cinematografiche e i red carpet dei vip. A colpire è la "nuova leva", cantanti e attori della Generazione Zeta che stanno portano un nuovo stile sul red carpet: un esempio è Sangiovanni, che ha rivisitato il classico smoking con la gonna. Accanto a lui c'era l'amica e collega Madame, che condivide uno stile genderless e fuori dagli stereotipi: al Festival di Sanremo ha incantato con completi maschili effetto specchio o abiti che simulavano le forme del seno femminile. Anche sul red carpet romano Madame ha evitato il classico abito da sera e ha sfoggiato un look casual e molto chic: maglione a collo alto bianco e collana chain dorata. Un perfetto look invernale da cui prendere spunto.

Madame con il maglione sul red carpet

La cantante Madame, 19 anni, non è solo una rapper molto popolare ma anche una vera icona di stile per la Generazione Zeta: i suoi look fuori dagli schemi e originali spaziano dallo sportswear agli abiti da sera, sempre con un tocco mannish e androgino. Il red carpet del Roma Film Fest non ha fatto eccezione. La rapper ha sfilato in total look Fendi, ma al posto del classico abito lungo ha optato per un maglione dolcevita bianco, morbido e caldo, abbinato a un paio di semplici pantaloni neri e stivaletti a punta.

Madame in Fendi

Ciò che rendeva il look unico erano gli accessori dorati: la collana gold illuminava il bianco del maglione e riprendeva la tracolla a catenella della borsa. Madame indossava una collana a catena con il lucchetto dorato: si tratta del modello O'Lock ed è disponibile sul sito del brand al prezzo di 1.490 euro. La borsa bianca invece è il modello Fendi First (dal valore di 2.200 euro) caratterizzata dalla chiusura con la tipica "F" del brand. Infine, un tocco vintage: gli occhiali con le lenti colorate e sfumate in stile Seventies.

collana O’Lock di Fendi

Il maglione a collo alto è il must have dell'inverno 2021

Il look di Madame è la soluzione di stile per essere chic anche nelle serate più fredde. Il fulcro del look è il maglione a collo alto: tiene al caldo e al tempo stesso è super chic per via della tinta candida. Il dolcevita e il maglione a collo alto sono tra i capi più furbi per ripararsi dal freddo con stile, e le passerelle ci vengono incontro proponendolo in diverse varianti. Da Fendi a Philosophy di Lorenzo Serafini, passando per Prada, il dolcevita torna protagonista dell'Autunno/Inverno 2021 ed è perfetto dall'ufficio alla cena al ristorante.

Madame con maglione e collana Fendi

Come portarlo in versione elegante? Seguendo l'esempio di Madame: colore neutro e un gioiello importante, come una gold chain, per impreziosirlo. Con i capelli tirati indietro e un paio di orecchini maxi, il maglione a collo alto diventa perfetto anche per una serata fuori, sfatando il detto che per essere belle bisogna soffrire (il freddo).