Come vestirsi per non soffrire il freddo: i 5 capi furbi e chic (che abbiamo tutti nell’armadio) Questo inverno diremo addio ai piumini imbottiti o alle giacche cerate. Anche in queste serate fredde, conciliare le tendenze delle passerelle e la comodità è possibile. Anzi, con i capi giusti è facilissimo avere un look da star anche sotto i temporali di ottobre: ecco cinque capi furbi per stare al caldo con stile.

A cura di Beatrice Manca

Barbara Palvin in Philosophy di Lorenzo Serafini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Autunno/Inverno 2021-22 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il freddo è arrivato e, tra temporali e raffiche di vento, la tentazione che proviamo ogni mattina di fronte all'armadio è quella di sparire dentro un piumino imbottito e dire: "Ci rivediamo a marzo". A guardare le sfilate o le star sui social, la domanda sorge spontanea: ma perché la moda vuole farci soffrire il freddo? Tra orli cortissimi, tessuti trasparenti e abiti-sottoveste, conciliare le tendenze con le temperature invernali sembra una sfida. In realtà i trucchi ci sono, eccome. Materiali di qualità come lana, seta e cashmere sono ottimi alleati per sfidare il freddo con stile e tra i capi di tendenza del momento ce ne sono alcuni particolarmente furbi: maxicardigan avvolgenti, camicie a quadri dall'aria grunge e tattici dolcevita che sono la soluzione ideale dall'ufficio alla cena elegante. Dite addio alla tuta in pile e ai felponi: ecco i capi "furbi" per essere sempre cool e non sentire mai freddo.

1. Il cappotto

Nel guardaroba invernale non c'è investimento migliore di un bel cappotto classico, monopetto o doppiopetto. Più elegante del piumino imbottito e più caldo della giacca di pelle, il cappotto è un "salvalook" che si indossa a ogni età, di giorno e di sera. L'importante è sceglierlo in un tessuto di buona qualità, puntando sulle fibre naturali: la lana, ad esempio, è un ottimo isolante termico e ripara dal freddo. La moda dell'inverno 2021 predilige le tinte neutre: Miriam Leone ad esempio ha scelto un cappotto rosa cipria firmato Fendi. Se siete indecisi, puntate sui classici: il cappotto nero o l'intramontabile cappotto cammello. La spesa iniziale sarà ripagata negli anni: un buon cappotto in una tinta neutra non passa mai di moda e si porta con tutto, perfino con la tuta casual. Occhiali da sole, borsa e ogni peccato di stile è al riparo, ben nascosto sotto il cappotto.

Miriam Leone in Fendi

2. Il maglione a collo alto

Chi soffre il freddo lo sa bene: il collo e la gola sono tra i punti più delicati ed è importante proteggerli quando scendono le temperature. La soluzione più comoda e chic? Il maglione a collo alto, grande protagonista delle tendenze Autunno/Inverno 2021. C'è chi, come Philosophy di Lorenzo Serafini, lo propone in versione XXL: un vero e proprio abbraccio anti freddo. Questo modello over si abbina bene con capi che bilancino il volume: shorts e minigonne da indossare con i collant, oppure pantaloni slim e aderenti. Chi non ama le linee over può scegliere un dolcevita in versione sottile, in lana o in cashmere. Si porta sotto le giacche per un (caldissimo) look anni Settanta e perfino di sera, sotto lo slip dress anni '90: l'abbinamento più chic della stagione fredda.

Barbara Palvin in Philosophy di Lorenzo Serafini

3. Il maxi cardigan folk

Le giornate di sole invogliano a portare ancora abitini, jeans e top: ma quando cala la sera l'aria pungente ci ricorda che è autunno inoltrato. La soluzione? Un maxi cardigan da infilare all'occorrenza come un cappotto. Il modello più cool del 2021 è quello folk, con le frange e la cintura. I modelli firmati Alanui hanno fatto letteralmente impazzire le star: quest'anno è stato già sfoggiato da Giulia De Lellis e da Chiara Ferragni. Anche in versione low cost, il cardigan con stampe paisley o jacquard è il capo da avere nell'armadio: ora si porta come giacca, d'inverno sarà un caldissimo maglione da portare su maglie aderente, body o perfino su un dolcevita. A prova di passeggiata tra la neve!

Chiara Ferragni in Alanui

4. La camicia di flanella a quadri

Da diverse stagioni gli anni Novanta dominano le passerelle e i look delle star: è ora di tirare fuori le camicie grunge a quadrettoni e di sfoggiarle con orgoglio. Questo capo dall'aria underground diventa una perfetta giacca da portare con un crop top o una bralette a vista. Unica accortezza: il cotone ormai va lasciato nel cassetto per puntare su tessuti più pesanti, come la famosa flanella. Se volete seguire il trend "soft grunge" l'abbinamento ideale è con i jeans larghi e con gli anfibi, come fa Veronica Ferraro. Ma la camicia "da boscaiolo" in colori accesi si sposa bene su gonne in maglia slim, pantaloni di pelle e shorts abbinati.

Veronica Ferraro in una camicia Philosophy di Lorenzo Serafini

5. Il body

Per stare al caldo senza rinunciare allo stile l'ideale è giocare sulle sovrapposizione, con una base "furba" che ripari il corpo evitando l'effetto "omino Michelin". La soluzione? Un body a maniche lunghe, che ripara pancia e schiena da colpi di freddo, è super sensuale e si adatta a ogni stile. La moda dell'inverno 2021, così come quella della prossima primavera, è dominata da body in maglia effetto "seconda pelle". I colori su cui puntare? Sicuramente il nude o un colore pop, come il giallo acceso di Alessandro Vigilante. A questo punto non resta che sbizzarrirsi con la fantasia: il body si porta a vista sotto il blazer oversize, come fa Maria Sole Pollio, o sotto un abitino a trapezio (un must dello stile anni Sessanta). Il body è il capo di cui non potremo più fare a meno fino al ritorno della bella stagione!