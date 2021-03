La 71esima edizione del Festival di Sanremo va in scena dal 2 al 6 marzo, anche se lo show sarà un tantino diverso dal solito visto che a causa della pandemia non ci sarà il pubblico. Tra i 26 Big in gara c'è anche una delle cantanti più promettenti del momento, la rapper Madame, che debutta sul palcoscenico dell'Ariston con il brano "Voce". Nonostante non sia molto nota al grande pubblico, ha già ottenuto moltissimi successi: ha collaborato con i Negramaro, viene seguita dalla stessa manager di Marracash, ha ottenuto un disco d'oro con il brano "Sciccherie". A renderla rivoluzionaria è il suo modo innovativo di fare rap, un settore solitamente associato al sesso maschile ma nel quale ha portato melodie dolci, temi iper moderni e femminismo. La 18enne veneta, all'anagrafe Francesca Galeano, ha detto addio alla figura stereotipata del rapper e in fatto di stile non ha alcuna intenzione di aderire a modelli preconfezionati.

Lo stile di Madame

Siamo sempre stati abituati ad associare i rapper alle catene d'oro, all'ostentata passione per i diamanti, ai pantaloni larghi, alle sneakers, alle giacche della tuta over, ma Madame dimostra che è arrivato il momento di andare oltre gli stereotipi nel mondo della musica. È una ragazza chic e femminile che, sebbene nella quotidianità privilegi le felpe e i jeans, quando sale sul palco è sempre sofisticata e trendy. Spazia tra camicie dalle trasparenze audaci, trench portati senza reggiseno, completi monocromatici abbinati a raffinati baschi, anche se la sua passione sono i tailleur dallo stile mannish, meglio se portati con la lingerie in bella vista. Insomma, Madame è una rapper rivoluzionaria non solo in fatto di linguaggio e tematiche ma anche quando si parla di stile, considerato il suo punto forte.

in foto: Madame con i ricci naturali

Madame, la rapper che ama i look "al naturale"

Per quanto riguarda i capelli, Madame sembra avere la passione per i ricci vaporosi e naturali. Preferisce dire no a piastre e acconciature elaborate, puntando tutto su degli hair look semplicissimi. Certo, per un breve periodo ci ha dato un "taglio netto", provando a rasare la chioma sui lati, ma, dopo che i capelli sono ricresciuti, è rimasta fedele al long bob, accorciando al massimo solo le punte. Per quanto riguarda il make-up, non ha paura di mostrarsi senza trucco con brufoli e imperfezioni in vista, consapevole del fatto che non c'è nulla di male nell'apparire "normalissima" sui social. La rapper ha dunque tutte le carte in regola per diventare un simbolo di body positivity ed è proprio questa sua semplicità a renderla tanto amata.