Lulù Selassié, le foto prima e dopo: com’è cambiata la principessa del Grande Fratello Vip Lucrezia Selassiè è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, reality a cui sta partecipando assieme alle sorelle Jessica e Clarissa. La principessa Lulù è molto chiacchierata per il suo look appariscente e non ha negato di aver fatto ricorso al chirurgo. Difatti rispetto alle foto del passato, la trasformazione delle labbra è evidente.

A cura di Giusy Dente

Lulù Selassié prima e dopo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lulù Selassié è entrata nel Grande Fratello Vip col titolo di principessa, assieme alle sorelle Jessica e Clarissa.

Sono figlie di Giulio Bissiri (Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié), nonché nipoti dell'ultimo imperatore d'Etiopia. Nel corso delle puntate del reality questa nobile discendenza reale è stata messa in dubbio, ma è stata difesa dalle tre ragazze a spada tratta, così come è stato da loro difeso l'onore del padre, nonostante alcuni guai di quest'ultimo con la giustizia. Il percorso nella casa di Lulù è stato sin d subito molto chiacchierato. Inizialmente è finita al centro dell'attenzione per il legame con Manuel Bortuzzo: dopo un iniziale avvicinamento e diverse effusioni, i due hanno poi preso le distanze l'uno dall'altra e sembra che il flirt sia dunque giunto al capolinea. Poi la ragazza ha fatto importanti rivelazioni sul suo passato: dal revenge porn agli episodi di bullismo subiti a scuola. Ma ad attirare molta attenzione è stato sicuramente il look della 23enne, che nelle foto di pochi anni fa appare piuttosto diversa rispetto a come oggi.

Lulù Selassie prima e dopo, le foto della trasformazione

Clarissa Selassié nel 2017 aveva partecipato al programma di MTV Riccanza, dunque per lei il Grande Fratello Vip non è la prima esperienza televisiva. Nel passato di Lulù, invece, non ci sono precedenti reality. Ma proprio dal passato della ragazza emergono, grazie ai social, delle foto che mettono in luce quanto in questi anni sia cambiata. Certo è cresciuta: non è più un'adolescente ma sta diventando una donna.

come è cambiata Lulù Selassié

Eppure in molti si chiedono se ci sia anche lo zampino della chirurgia e se Lulù abbia rifatto alcune parti del corpo. Sicuramente è visibilmente più magra, anche in viso. E a spiccare sono le labbra: già naturalmente carnose ora appaiono decisamente più gonfie, ulteriormente enfatizzate dal trucco. In effetti sia lei che la sorella Clarissa hanno ammesso di aver fatto un salto nello studio del chirurgo Giacomo Urtis, proprio prima di entrare nel reality.

Lulù Selassié al Gf Vip

Tutti i look di Lulù Selassie al GF Vip

Lucrezia è la maggiore delle tre sorelle. Tutte e tre sono abituate a un tenore di vita agiato, che permette loro anche di acquistare capi di lusso e accessori delle più prestigiose Maison. Nel loro guardaroba spiccano scarpe Gucci e Chanel, borse Dior, Saint Laurent e Louis Vuitton. Insomma, non badano a spese quando si tratta di abbigliamento.

Lulù Selassié oggi

Anche all'interno della Casa si sono fatte notare sin dal loro ingresso: tendono a sfoggiare dei look coordinati, in colori appariscenti e ricchi di dettagli, dalle paillettes alle piume al tulle. In particolare, non è passata inosservata una strana abitudine di Lulù, che non si separa mai dalla sua borsa: al suo interno c'è tutto l'occorrente indispensabile per essere sempre perfetta davanti alle telecamere, dal trucco al profumo alla lacca, che tira fuori al momento momento opportuno per un ritocco.