GF Vip, le Selassié vestite uguali nella seconda puntata: gli abiti da principessa con piume e tulle Venerdì 17 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Tra le concorrenti che hanno attirato più l’attenzione ci sono sicuramente le sorelle Lucrezia (Lulù) Jessica e Clarissa Hailé Selassié: si definiscono principesse e hanno voluto giocare con questa immagine anche nei look, tra piume e scarpine da Cenerentola.

A cura di Beatrice Manca

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo e tra i concorrenti che più hanno attirato l'attenzione ci sono sicuramente le sorelle Hailé Selassié, Clarissa Jessica e Lucrezia (Lulù). Sui social si definiscono "principesse del popolo e Regine di Campo De' Fiori" e vantano una discendenza nobile. Questa è la loro caratteristica distintiva, che cercano di mettere in risalto anche nei look: per la seconda puntata del reality show di Canale 5 le tre sorelle hanno sfoggiato abiti coordinati da vere principesse, con piume sul corpetto e gonne in tulle. Anche loro hanno seguito il trend degli abiti bustier e scollati che hanno spopolato tra le vip nella seconda puntata. Il look "fiabesco" delle tre ragazze però non rinuncia alla sensualità del maxi spacco.

Gli abiti coordinati delle sorelle Hailé Selassié

Anche se le tre sorelle non hanno esperienze televisive (tranne Lucrezia, che ha partecipato a Riccanza) stanno dimostrando di saper stare al gioco e di muoversi con sicurezza davanti alle telecamere. Per la seconda puntata hanno scelto outfit coordinati in colori pastello: lilla, rosa e pesca. Non tre abiti qualsiasi, ma veri e propri vestiti da principesse con maxi gonna in tulle, spacco laterale e bustier trasparenti ricoperte di piume.

le Selassié con gli abiti Formeri Atelier

Ai piedi, scarpe da Cenerentola: pump in raso lucido coordinato all'abito, con una fibbia argentata scintillante sulla punta. I tre abiti sono stati creati per loro dalla Satoria Formeri dell'omonimo Atelier napoletano. Sappiamo che Clarissa.ì, Lulù e Jessica hanno una passione sfrenata per abiti e accessori di lusso, e sicuramente i loro look saranno tra i più chiacchierati di questa sesta edizione.

Lucrezia con l’abito in tulle lilla

Prima della messa in onda le tre sorelle hanno condiviso alcuni momenti del "dietro le quinte" mentre si truccano e si pettinano. Ma neanche a telecamere accese hanno resistito alla tentazione did are "un ultimo ritocco" e Lucrezia è stata ripresa mentre si armava di pennello per il fard e specchietto. La curiosità del pubblico ora è alle stelle: come ci stupiranno le tre sorelle nelle prossime puntate?