Lulù Selassié non si separa mai dalla sua borsa al GF Vip 6: il motivo dell’originale abitudine

È partita da diverse settimane una nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini che dà spazio a personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo. Tra i protagonisti di quest'anno ci sono le sorelle Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, partecipano al programma come concorrente unico e, nonostante fin dalla prima puntata si siano dichiarate principesse, ora pare che esistano prove del fatto che non posseggono alcun titolo. Al di là della polemica sulle loro presunte origini, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata soprattutto Lulù. Oltre a essersi legata a Manuel Bortuzzo, ha anche messo in mostra una sua abitudine decisamente originale: all'interno della casa non rinuncia mai alla borsetta.

Cosa c'è nella borsa di Lulù Selassié

In quanti guardano quotidianamente il GF Vip? I fan più incalliti del programma avranno sicuramente notato che la principessa Lulù porta sempre con lei una borsetta decorata con la scritta “Lulù farfallina”. Il motivo per cui non l'abbandona neppure per un istante? Al suo interno ci tiene tutto il necessario per apparire sempre perfetta e impeccabile di fronte i riflettori. Non di rado, infatti, tira fuori il profumo, il lucidalabbra, il pennello per il blush, dando prova del fatto che al momento non ha ancora "dimenticato" la presenza delle telecamere.

Perché Lulù ha dei cerotti sulla spalla

Un altro piccolo "mistero" che vede come protagonista Lulù? Fin dalla prima puntata del GF Vip 6 ha dei cerotti sulla spalla, per la precisione sopra uno dei tatuaggi impressi sulla pelle. In molti hanno pensato che li usasse per proteggere il tattoo (magari perché fatto poco prima di entrare nella casa), la verità però è ben diversa. La sorella di Clarissa e Jessica si è bruciata con la piastra per capelli poco dopo aver varcato la porta rossa ed è proprio per non mostrare il segno dell'ustione che preferisce coprirlo con un cerotto. Insomma, a questo punto Lulù non ha più segreti per i fan: quale sarà la sua prossima abitudine bizzarra?