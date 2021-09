GF Vip 2021: le principesse Jessica, Clarissa e Lulù amano le borse griffate Si chiamano Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié e sono le sorelle di origini principesche sbarcate al GF Vip 2021-22. Qual è la loro più grande passione? Quella per gli accessori di lusso. Borse, scarpe, maglioni: tutto nel loro armadio è griffato e vale centinaia di euro.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiamano Clarissa, Jessica e Lucrezia (detta Lulù) Hailé Selassié e sono le tre sorelle principesse sbarcate alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene non tutte abbiano delle esperienze in tv (solo Lucrezia ha partecipato a Riccanza), Alfonso Signorini le ha volute lo stesso all'interno della nota casa di Cinecittà, certo del fatto che daranno del filo da torcere a tutti i coinquilini. Sono amiche di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, hanno origini principesche e amano il lusso sfrenato, tanto che il loro guardaroba è un vero e proprio "oggetto del desiderio" per le fashion addicted più incallite.

Perché le sorelle Hailé Selassié sono principesse

Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié si sono sempre definite vere e proprie principesse e la cosa che in pochi sanno è che non mentono affatto. Sono infatti le discendenti dei biblici re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Sono nate a Roma e attualmente vivono a Campo de Fiori, grazie al patrimonio da capogiro che vanta Lulù partecipato a Riccanza ed è proprio lì che hanno fatto amicizia con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Clarissa è la più piccola ma sembra essere la più matura, conosce Tommaso Eletti (i due hanno fatto le elementari insieme) e le telecamere non la mettono in imbarazzo. Lucrezia è invece la più grande e, nonostante la vita agiata che ha sempre condotto, non ha paura di darsi alle pulizie e alla cucina nella casa del GF Vip, mentre Jessica è la più saggia, tanto che è il suo motto è “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo".

Gli accessori di lusso di Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié

Le sorelle Hailé Selassié non hanno mai nascosto di amare il lusso, basta spulciare il loro profilo Instagram per rendersene conto e per capire che vantano tutte un guardaroba da sogno. Scarpe Gucci, espadrillas Chanel, maglioni Givenchy, costumi Alberta Ferretti: ogni loro abito o accessorio è griffato e viene messo in mostra con orgoglio sui social. La chicca a cui non riescono proprio a rinunciare? Le borse di lusso, dalle it-bag Dior alle pochette di Saint Laurent, fino ad arrivare ai borsoni (con zainetto coordinato) di Louis Vuitton. Insomma, a quanto pare le tre "principesse" del GF Vip non badano a spese quando si parla di shopping: il bagaglio portato nella casa di Cinecittà di sicuro sarà iper griffato.