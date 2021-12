Lulù Selassié al GF Vip 6 in versione intellettuale: nuovo look con gli occhiali coordinati all’abito Lulù Selassié ha cambiato look al GF Vip 6: durante la 24esima puntata è apparsa in diretta in versione “intellettuale” con degli adorabili occhiali da vista. Il dettaglio che non è passato inosservato? Erano coordinati all’abito.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai entrato nel vivo e settimana dopo settimana sono sempre molte le sorprese durante le dirette. Alfonso Signorini ha annunciato che questa sarà l'edizione più lunga di sempre (continuerà infatti fino a marzo) e di certo nella nota casa di Cinecittà continueranno a entrare nuovi "vipponi". Tra le protagoniste "rivelazione" di quest'anno c'è in assoluto Lulù Selassié, che fin dal primo mese ha fatto parlare di lei per la storia con Manuel Bortuzzo. I due attualmente sarebbero molto distanti ma la principessa sembra non aver perso ancora le speranze. Sarà perché voleva provare ancora a conquistarlo o perché intendeva mostrarsi in una versione inedita, ma la cosa certa è che durante la puntata 24 ha puntato tutto su un nuovo look da "intellettuale".

Il nuovo look di Lulù

Lulù Selassié al GF Vip ha sempre puntato su look appariscenti e scintillanti: abiti principeschi di tulle, gonne tempestate di paillettes, scarpette di cristallo, pompose balze, in ogni puntata del reality è impossibile non notarla. Ieri sera, però, ha cambiato registro anche se non ha rinunciato all'esuberanza. Per la diretta serale ha indossato un abito di raso rosso fuoco, un modello strapless e con la gonna a ruota di Bianco Perla Roma, abbinato a un paio di occhiali da vista in tinta, modello cat eye. Alfonso Signorini è stato il primo a essere rimasto impressionato da questa trasformazione "intellettuale" e non ha esitato a rivelarlo fin dal primo collegamento, in occasione del quale la stessa Lulù si è definita una "professoressa".

Lulù in Bianco Perla Roma

Le lentiggini fake di Lulù Selassié

Per completare il look la principessa etiope ha scelto una delle sue acconciature preferite, quella con i due chignon laterali in pieno stile Sailor Moon, così da aggiungere un tocco sbarazzino all'insolita immagine "formale". Non ha rinunciato al make-up marcato su occhi e bocca, anche se non ha portato sul divano la borsetta da cui non si separa mai, nella quale tiene tutti i trucchi. Complice lo scontro "generazionale" con Katia Ricciarelli, è stato poi rivelato un suo piccolo segreto durante la puntata. La cantante lirica ha confermato l'insinuazione dei fan: le lentiggini sul viso di Lulù sono fake, le disegna con la matita ogni mattina.