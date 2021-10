GF Vip 6, le sorelle Selassié coordinate in rosa: le principesse brillano in total paillettes Ieri sera è andata in onda la puntata 8 del GF Vip 6 e tra le protagoniste indiscusse ci sono state le sorelle Selassié, che partecipano al reality come concorrente unico. Fin dal debutto hanno dimostrato di avere la passione per i look coordinati ma questa volta hanno dato il meglio di loro, apparendo scintillanti in total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel pieno e sono diversi i protagonisti più o meno famosi che sono riusciti ad attirare tutti i riflettori su di sé. Tra i più amati di questa stagione del reality ci sono le sorelle Selassié, finite di recente al centro delle polemiche a causa del loro titolo di principesse tutt'altro che legittimo. Partecipando al programma come concorrente unico, non possono fare a meno di vestirsi in coordinato durante le dirette serali. È però in occasione dell'ottava puntata che hanno dato il meglio di loro in fatto di look, apparendo super scintillanti in total pink.

Leggi anche Francesca Cipriani strappa i capelli a Giucas Casella, dopo avere incontrato il fidanzato Alessandro

Gli abiti di paillettes rosa di Jessica, Lulù e Clarissa Selassié

Come farsi notare al Grande Fratello Vip? Con degli scintillanti look tempestati di paillettes. Le sorelle Selassié lo sanno bene ed è per questo che durante la puntata 8 del reality hanno osato con degli abiti coordinati ricoperti di lustrini. Non sono passate inosservate allo sguardo del conduttore Alfonso Signorini, che fin dall'inizio della diretta le ha definite "Ladies in pink". Clarissa ha indossato un tubino rosa con una profonda scollatura a V, Jessica ha preferito un vestito lungo e sinuoso in fucsia con la gonna a sirena, mentre Lulù ha optato per un minidress sbarazzino sempre in fucsia, abbinato a due codini dalle sfumature pink. Naturalmente tutti gli outfit erano in total paillettes, brillavano così tanto da aver attirato tutti i riflettori.

Le Selassié in total pink

Le principesse Selassié vestono sempre in coordinato

Sarà perché partecipano al reality come concorrente unico o perché semplicemente vogliono sottolineare il fatto che sono sorelle, ma la cosa certa è che le principesse Selassié vestono sempre in coordinato durante le dirette serali. Sono entrate nella casa di Cinecittà con dei look piumati dai dettagli rosso fuoco, successivamente sono passate a dei principeschi abiti di tulle, fino ad arrivare al white&gold in pieno stile dee. L'accessorio a cui non rinunciano mai? Le scarpe scintillanti con il fiocco, uno dei modelli must-have del momento. Nelle prossime settimane continueranno a brillare con le paillettes?