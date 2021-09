Lulù Selassié del GF Vip 6, il segreto delle lentiggini sul suo viso Lulù Selassié è una delle protagoniste del GF Vip 6, reality a cui partecipa come concorrente unico insieme alle sorelle Clarissa e Jessica. Sta facendo parlare di lei non solo per il rapporto con Manuel Bortuzzo ma anche per la sua passione per i make-up appariscenti. Avete notato, ad esempio, che le sue lentiggini sono disegnate?

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione e, come ogni anno, vede diversi volti più o meno noti del mondo dello spettacolo vivere 24 ore su 24 sotto i riflettori. Tra le protagoniste ci sono anche tre sorelle, le principesse etiopi Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié, che partecipano al reality come concorrente unico. Se la maggiore Jessica ha già avuto un'esperienza televisiva a Riccanza, le altre due sono praticamente delle sconosciute. Ad attirare le attenzioni del pubblico di recente è stata soprattutto Lulù, che negli ultimi giorni ha instaurato un rapporto speciale con Manuel Bortuzzo. Ha la passione per i make-up appariscenti e marcati ma di sicuro in molti non hanno notato un dettaglio molto originale.

Le lentiggini finte di Lulù del GF Vip

Durante le dirette serali del GF Vip i concorrenti provano sempre a dare il meglio di loro in fatto di stile. Lulù non fa eccezione e, tra abiti principeschi e scarpe di lusso, sa bene come farsi notare. Ha la passione per i make-up molto marcati: esalta gli occhi con una linea di eye-liner in stile Cleopatra, abbina l'ombretto al colore del vestito e non rinuncia mai al rossetto, dai semplici lucidalabbra alle tinta scure. Su guance e naso, inoltre, ha moltissime lentiggini ma c'è un dettaglio a cui solo pochi hanno fatto caso: hanno un aspetto decisamente "artificiale".

Lulù con e senza lentiggini al GF Vip

Lulù Selassié prima e dopo il make-up

Confrontando le foto di Lulù in diversi momenti all'interno della casa è evidente che le sue lentiggini siano sempre diverse. A volte ne ha moltissime sul naso, altre ne ha una molto marcata sulla guancia, altre ancora sembra non averne affatto: la verità è che non sono "naturali", la principessa si serve del make-up per disegnarle. Certo, alcune sono vere (come ad esempio quella poco sopra il labbro superiore), ma per il resto si tratterebbe di un effetto ottenuto con l'uso di una matita ad hoc. Il motivo per cui lo fa? Lucrezia ha la passione per i trucchi molto marcati ed è per questo che nella sua beauty routine non potevano mancare le lentiggini finte.