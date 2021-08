Lourdes Leon Ciccone testimonial di Swarovski: è il volto simbolo di diversità e inclusività Lourdes Leon Ciccone è stata scelta da Swarovski come testimonial della nuova collezione di gioielli. La figlia di Madonna è un simbolo di diversità e inclusione ed è per questo che interpreta alla perfezione la nuova filosofia del brand.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone ha raggiunto la notorietà fin da piccolissima, è diventata famosa per essere la figlia di Madonna ma negli ultimi anni ha dimostrato di avere anche un incredibile talento da modella oltre che un cognome celebre. Sebbene sia tornata da pochissimi giorni dalle vacanze (ha festeggiato infatti il compleanno della mamma in Italia), si è già rimessa a lavoro, raggiungendo un nuovo e importante traguardo. È stata scelta da Swarovski come testimonial della collezioni di gioielli in arrivo sul mercato e per l'occasione ha posato in versione super glamour.

Il look di Lourdes per lo shooting Swarovski

Lordes Leon ha ereditato la passione per la moda e per le provocazioni da mamma Madonna e per la nuova esperienza da testimonial non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito alcuni dei trend più gettonati del momento, abbinando dei jeans a vita alta a un crop top incrociato in verde smeraldo. Ha poi completato il tutto con una body chain intorno alla pancia e con una cascata di anelli e gioielli scintillanti firmati Swarovski. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti lisci, sciolti e con la fila centrale. Il dettaglio che non può fare a meno di sorprendere i fan? Man mano che cresce somiglia sempre più alla mamma popstar.

Perché Swarovski ha scelto la figlia di Madonna per la nuova campagna

La scelta di Giovanna Engelbert, nuovo direttore creativo di Swarovski, non è stata casuale: ha voluto fortemente la figlia di Madonna come volto del brand perché con lei ha intenzione di dare il via a una nuova fase evolutiva dell'azienda, rivolgendo la sua offerta a clienti di ogni sesso, cultura e orientamento. Lourdes Leon è un'icona attuale, un simbolo di contemporaneità, di diversità ed è perfetta per dare prova del fatto che il marchio è pronto per scrivere un nuovo capitolo e per esplorare nuove frontiere sostenibili, creative e inclusive. Insomma, la figlia della popstar è una donna moderna, emancipata e glamour e riesce a interpretare al meglio la nuova filosofia Swarovski.