ll rosso è il colore di Agosto: ombretti, rossetti e smalti da provare per il tuo beauty look Il rosso è il colore di tendenza per il tuo beauty look di Agosto: chi l’ha detto che è una nuance invernale? Un colore energico e luminoso perfetto da sfoggiare su labbra e unghie e persino sugli occhi per rendere lo sguardo luminoso e magnetico con la giusta tonalità di rosso. Scopri tutte le idee e i prodotti da provare per il tuo make up!

A cura di Federica Ambrogio

Utilizzare il rosso per il tuo make up non vuol dire solo concentrare l'attenzione sulle labbra con rossetti dai colori accesi e vibranti. Per l'estate 2021 il colore più in voga per il mese di Agosto sarà il rosso, dalle sfumature del rosso cardinale fino al rosso ciliegia. Un colore perfetto da portare sulle unghie per esaltare l'abbronzatura o sulle labbra per tornare a sfoggiare liberamente i rossetti che per tanto tempo abbiamo lasciato nei cassetti, ma anche sugli occhi, con sfumature calde e luminose che renderanno il tuo sguardo radioso. Scopri come indossare le sfumature del rosso per il tuo beauty look e i prodotti da provare.

Rosso, il colore beauty di Agosto

Quando diciamo rosso, oltre che al rossetto pensiamo anche allo smalto: un colore intramontabile per la manicure, elegante e raffinato ma che sa donare un tocco di vivacità alle unghie. Per l'estate 2021 la manicure con lo smalto rosso non è soltanto la classica e raffinata applicazione dello smalto uguale su tutte le unghie per un effetto bon ton, ma anche una nail art più estrosa e stravagante, con linee morbide e estratte oppure decorazioni geometriche o ancora decori floreali che impreziosiscono la tua manicure. Il rosso potrà essere abbinato a un colore delicato e neutro come un nude o un bianco, oppure essere il protagonista di un mix di colori sgargianti ed energici come il giallo, l'arancione e il fucsia.

Anche il trucco labbra dalle sfumature rosse sarà al centro dell'attenzione per l'estate 2021: dopo mesi di rossetti chiusi in un cassetto o indossati sotto la mascherina possiamo finalmente sfoggiare all'aperto il nostro rossetto preferito. Il rossetto rosso dell'estate 2021 sarà principalmente lucido e luminoso, ma non saranno da disdegnare i look con le labbra opache. E se vi dicessimo che il rosso può essere indossato anche sugli occhi? Gli ombretti dalle sfumature calde e avvolgenti saranno perfetti per esaltare gli occhi ambrati, mentre quelli che virano sul rosso lampone e sono leggermente più rosati saranno i colori ideali da indossare per chi ha gli occhi chiari e un incarnato lunare.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

Non sai che prodotto scegliere per il tuo beauty look con le sfumature del rosso? Ti aiutiamo noi! Per provare il rosso sui tuoi occhi potrai creare un make up con la Main Squeeze Shadow Palette di Colourpop che contiene 9 colori di ombretti, dal rosso accesso a quello più aranciato proponendo anche dei colori da abbinare, come l'oro o il marrone caldo. Per chi ama i look più intensi invece sarà perfetto il Chrome Paint Shadow Pot di Tarte nella colorazione Fire dancer, un ombretto in crema luminoso e cangiante. Per colorare le tue labbra e dare un tocco di luminosità sarà invece perfetto il Lip Twist Duo di Clarins nella nuance Red Sunset, un rossetto dal formato pennarello che da un lato colora le tue labbra, dall'altro le idrata e le sublima con un tocco iridescente che dona brillantezza. Per chi preferisce l'effetto gloss sarà perfetto il Gloss Bomb Heat di Fenty Beauty nella colorazione Hot Cherry, mentre chi non potrà fare a meno dell'effetto opaco potrà provare il nuovo Matte Revolution di Charlotte Tilbury, nella nuance First Dance. Per la tua manicure invece potrai indirizzarti sul nuovo smalto Vernis À Ongles di Gucci nel vibrante colore Goldie Red oppure sul colore Gitane degli smalti Le Vernis di Chanel. Scopri tutti i prodotti da provare nella gallery!