La nascita di Lilibet Diana potrebbe essere il punto di svolta nella vita dei Sussex, che da tempo hanno rapporti molto tesi con la royal family. La decisione di allontanarsi da Londra e di rinunciare ai titoli di altezze reali è stata digerita a fatica. E l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey ha peggiorato le cose: Meghan e Harry hanno manifestato il loro malcontento per il trattamento ricevuto a corte, aggiungendo addirittura un'accusa di razzismo nei confronti di un membro della famiglia. Parole durissime insomma, a cui la regina non ha mai risposto direttamente. Però Elisabetta non si è tirata indietro quando si è trattato di fare gli auguri alla coppia, felice che le abbiano dato il suo stesso nome: che sia il primo passo verso la pace?

Lilibet Diana: un nome che fa respirare aria di pace

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata il 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital, in California. La coppia si è trasferita lì circa un anno fa assieme ad Archie, il loro primogenito (nato 2 anni fa). Questa estate Meghan Markle ha rivelato, a distanza di alcuni mesi, di aver avuto un aborto spontaneo e di aver perso un figlio: un'esperienza dolorosa, da cui si è ripresa molto lentamente. Per questo di certo l'arrivo di Lilibet Diana è stato ancora più significativo per la coppia, reduce da un lutto pesante per qualunque genitore. Alla loro piccola, come molti scommettitori avevano previsto, hanno dato due nomi. Lilibet è il soprannome della regina, datole da suo padre re Giorgio VI quando era bambina e usato nel privato anche dal marito Filippo. Non a caso, la sovrana si era firmata così sul bigliettino che accompagnava i fiori del funerale del principe. Diana invece era il nome dell'indimenticata mamma di Harry, che quest'anno avrebbe compiuto 60 anni se un tragico incidente stradale non ne avesse stroncato la vita nel 1997.

Lilibet Diana principessa…o quasi

La piccola è l'undicesima bisnipote della regina Elisabetta, l'ottava in linea di successione alla corona: prima di lei ci sono sia il fratello Archie che il papà Harry. A tal proposito, è stata fatta una modifica di recente, in seguito alla nascita di Charlotte, la secondogenita di William e Kate Middleton. Secondo la nuova legge di successione le figlie maggiori non possono essere scavalcate dai fratelli minori. Ecco perché Charlotte ha la precedenza sul fratellino minore Louis, cosa impossibile fino a qualche tempo fa. Infatti Anna, unica figlia femmina di Elisabetta e Filippo, nella linea di successione viene dopo i fratelli minori Andrea ed Edoardo. Tornando a Lilibet Diana: la piccola è nata senza titolo nobiliare. Come il fratello Archie, non potrà dirsi principessa fino a quando il nonno, il principe Carlo, non diventerà re. Questo secondo le regole stabilite da re Giorgio V nel 1917: solo ai nipoti del re spetta in automatico il titolo di principe e il trattamento di altezza reale, non ai bisnipoti. Tra l'altro, considerata la scelta di Harry e Meghan di rinunciare al loro ruolo a corte, appare improbabile che vogliano accettare titoli nobiliari per la loro bambina, ma non è detta l'ultima parola: sono una coppia decisamente imprevedibile e capace di riservare sempre qualche sorpresa.