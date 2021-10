Le scarpe più glamour dell’autunno 2021? I tacchi alti con la zeppa, come quelli di Ambra Angiolini Ambra Angiolini ha fatto impazzire i fan condividendo alcuni scatti del suo look all’Arena di Verona: minidress nero e scarpe con maxi plateau rosa. Vi sembrano familiari? Sono le stesse indossate anche da Fedez. Le passerelle lo confermano: le scarpe must dell’Autunno/Inverno 2021-22 sono un tuffo negli anni Settanta.

A cura di Beatrice Manca

Esistono capi di abbigliamento che diventano veri e propri tormentoni moda e spopolano tra le star e sui social. L'ultimo esempio sono le scarpe con la zeppa e il cinturino firmate Versace: da Dua Lipa a Chiara Ferragni fino a Elodie, hanno fatto impazzire le star con il colore girly e acceso e l'altezza impossibile. L'ultima ad indossarle, in ordine di tempo, è stata Ambra Angiolini: l'attrice e cantante ha partecipato al concerto in Arena di Verona per i 30 anni di carriera di Marco Masini e ha condiviso su Instagram alcuni scatti del backstage che mostravano il look sensuale e scintillante con le celebri scarpe rosa. Ambra Angiolini lo conferma: la scarpa must dell'autunno è quella con la zeppa anni Settanta. Una tendenza che ci accompagnerà per tutto l'inverno: da Alberta Ferretti a Prada, da Versace a N°21, moltissimi brand hanno giocato con il platform.

Ambra Angiolini con le maxi zeppe fucsia

Ambra Angiolini ha fatto impazzire con i fan in versione glamour se sensuale. L'attrice e cantante il 30 settembre era all'Arena di Verona per il concerto di Marco Masini che celebrava 30 anni di carriera e ha condiviso sui social alcuni scatti del backstage. Per l'occasione ha indossato un minidress nero con applicazioni sulla scollatura e sull'orlo, calze velate e un paio di mary-jane fucsia, con cinturino e maxizeppa. Vi sembrano familiari? Sono proprio le stesse indossate da Fedez, in uno scatto diventato virale che ha fatto diluviare inutili critiche al rapper. Il modello è in vendita sul sito del brand e costa oltre mille euro.

Ambra Angiolini in Versace

Le scarpe con il platform sono il must dell'Autunno 2021

Zeppe, platform, plateau: chiamatele come volete, ma le scarpe must dell'Autunno/Inverno 2021-22 sono alte, anzi altissime. Il tacco è compensato dalla base più alta sotto la punta, che le rende più facili da portare e regala subito qualche centimetro in più a chi le indossa. Le passerelle invernali ci fanno fare un tuffo negli anni Settanta: Prada ha proposto degli stivali in maglia jacquard con la zeppa, mentre Alberta Ferretti ha fatto sfilare stivali con platform dall'aria retrò.

Versace ha rielaborato mocassini e pump con il cinturino in versione "xxl", seguita da N°21, che ha proposto nella sua ultima collezione invernali mary-jane con maxizeppa, femminili e stravaganti al tempo stesso.

Alberta Ferretti

Le star sembrano ben felici di seguire la tendenza: hanno sfoggiato zeppe stile Seventies anche Emma Marrone a X Factor e Arisa, che ha annunciato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle con stivali alti Saint Laurent. Dai sandali agli stivali, dalle pump ai mocassini, la moda invernale non ha dubbi: per sfidare l'inverno in città bisogna armarsi di zeppe.