Arisa con zeppe e gonna anni ’70: il look per annunciare la partecipazione a Ballando con le stelle Arisa sarà tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle e per annunciarlo ha pensato bene di sfoggiare un look inedito. Gonna svasata, stivali con le zeppe, capelli rasati e biondi: il nuovo stile della cantante è più glamour che mai.

A cura di Valeria Paglionico

Ritorna anche quest'anno Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che vede sfidarsi diversi volti noti a colpi di danze latine, cha cha cha e samba. La prima puntata andrà in onda sabato 16 ottobre e di sicuro non mancheranno le sorprese. Tra i protagonisti dell'edizione 2021 ci sarà infatti anche Arisa che, dopo l'addio ad Amici di Maria De Filippi con tanto di dedica social a tutta la produzione del talent, si è voluta mettere alla prova diventando ancora una volta allieva. Come ha annunciata che avrebbe partecipato al programma nei panni di ballerina? Con un look glamour in pieno stile anni '70.

Arisa diventa ballerina

Se da un lato Raimondo Todaro, lo storico giurato di Ballando con le stelle, ha detto addio al programma per diventare professore di danza ad Amici, Arisa ha fatto il percorso "inverso". A partire dal 16 ottobre sarà su Rai 1 ogni sabato sera e si diletterà tra le più svariate coreografie, nella speranza di scoprire un suo nuovo talento. Ad annunciare la sua partecipazione nella trasmissione è stata Milly Carlucci ma poco dopo è stata la cantante in persona a parlare del nuovo progetto sui social. Con tanto di didascalia "Passi di danza", ha postato una foto in cui accenna una posa plastica da ballerina sfoggiando un look molto particolare.

Il nuovo stile anni '70 di Arisa

È da qualche tempo che Arisa ha stravolto il suo look: ha detto addio ai capelli lunghi con le extension ed è tornata al taglio rasato in biondo platino. In pochi, però, si sarebbero aspettati che questa trasformazione avrebbe accompagnato la nuova esperienza a Ballando con le stelle. Stando al look sfoggiato per l'annuncio, il suo stile sarà un revival degli anni '70. Sui social la cantante ha infatti indossato un abito a quadretti con collo alto e gonna svasata al ginocchio di Marni, abbinando il tutto a un paio di maxi stivali di pelle con tacco quadrato e zeppa di Saint Laurent. Su Rai 1 punterà tutto solo su abiti di scena o lascerà libero sfogo anche alla sua creatività?