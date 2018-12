Clio Make Up è la truccatrice italiana diventata famosa in tutto il mondo con i suoi tutorial di trucco, in cui dà consigli a quelle che vogliono avere un viso perfetto e impeccabile attraverso l'uso di rossetti, fondotinta e ombretti. Di recente è stata intervistata da Fanpage.it e ha accettato di rispondere alle domande di Google. Ha parlato degli esordi della sua carriera, del successo del blog, della nuova vita da mamma: ecco tutto quello che ha rivelato.

Clio Make Up: dai tutorial di YouTube al blog

Clio Make Up è stata intervistata da Fanpage.it e per l'occasione ha accettato di rispondere alle domande di Google. La prima parola associata al suo nome che compare sul noto motore di ricerca è pop-up, sono moltissimi infatti quelli che cercano informazioni sui negozi "temporanei" che ha aperto prima a Roma, poi a Milano e infine a Napoli, registrando un incredibile successo. A tal proposito la truccatrice ha dichiarato:

E' una bella soddisfazione perché è da un anno che abbiamo iniziato ad aprire i pop-up store, quindi il fatto che sia il primo risultato vuol dire che lo cercano, siamo aperti a Milano e a Napoli. Abbiamo aperto l'anno scorso a Milano per vedere per vedere se in un negozio in cui non ero presente fisicamente ma c'era solo il brand ci sarebbe stata gente. E' stata una scommessa che abbiamo vinto perché poi quest'anno ne abbiamo aperti tre.

Sono molti, inoltre, quelli che vogliono conoscere ogni dettaglio sulla sua carriera, capendo in che modo è riuscita a passare dai semplici tutorial di YouTube al blog da milioni di followers. La strada naturalmente non è stata semplice da attraversare ma alla fine, dopo anni di sacrifici, le ha permesso di ottenere innumerevoli soddisfazioni, tanto da essere arrivata addirittura a scrivere un libro. Clio ha infatti spiegato:

Quando abbiamo aperto il blog io facevo soltanto YouTube, pensavo che con YouTube la gente si fosse un po' stufata di leggere e che volesse soltanto vedere e mio marito all'epoca, verso il 2011, mi disse "prova a fare un blog". In realtà il blog ci ha fatto fare un salto di qualità ma soprattutto ci ha permesso di avere una piattaforma nostra. Il primo libro l'ho scritto nel 2009, era un manuale e per me è stata una cosa surreale perché stiamo parlando di un periodo in cui YouTube non era così conosciuto.

Agli esordi veniva chiamata "la regina dei tutorial" ed è stata da subito molto apprezzata dal pubblico italiano, il motivo? Ha rivelato i segreti dei make-up artist, cosa che in quel periodo nessuno faceva, visto che si aveva paura che qualcuno potesse rubare il proprio lavoro. Clio, invece, dopo le sue lezioni di make-up tornava a casa e raccontava ai followers tutto quello che aveva imparato.

La truccatrice parla del suo peso e della piccola Grace

Nel corso dell'intervista a Clio Make Up, non potevano mancare le domande "scomode", visto che tra le parole più cercate associate al suo nome ci sono anche "peso" e "altezza". La truccatrice, però, si ama così com'è e non ha provato alcun tipo di imbarazzo nel rispondere con sincerità, affermando: "Il mio peso varia ogni giorno. Non sono mai stata una ragazza magrolina e il mio peso è sempre stato sui 68-69 chili. l'altezza è un tasto dolente, sono molto bassa, sono alta 1,59 più o meno". A questo punto è passata alla vita privata, spiegando che vive a New York, anche se molti non ci credono, e che è sposata con Claudio Midolo, il fidanzato storico che ha sposato proprio nel comune della Grande Mela nel 2008 durante una cerimonia di pochi minuti celebrata solo con la mamma e la cugina, visto che non si definisce una "tipa da matrimonio". Parlando della piccola Grace, la prima figlia che ha riempito la sua vita d'amore, Clio ha raccontato:

Da quando è nata Grace le persone sono innamorate di lei, mi arrivano messaggi come: "Salto le tue stories ma appena vedo Grace mi fermo", Voglio condividere questa gioia perché lei è proprio un piccolo personaggio simpatico. La gravidanza è un momento che ho voluto condividere perché avevo avuto due aborti. Durante quel periodo ricevevo spesso pressioni anche dalle persone che mi stavano vicine perché avevo 33 anni, mi chiedevano "Ma quando fai un figlio che sei sposata da tanto?". Ci sono tante cose che possono non andare, quindi è una domanda delicata che non andrebbe fatta.

Infine, non potevano mancare i consigli beauty. La make-up artist ha spiegato che basta un rossetto rosso per essere super glamour, visto che è perfetto per passare dall'ufficio alla serata. Non è un caso che è proprio questo il prodotto sul quale ha puntato quando ha iniziato la sua linea, dato che è una di quelle cose che le persone finiscono e ricomprano subito, per poi passare ai mascara e agli ombretti, di cui di recente sono stati proposti dei nuovi ed esclusivi colori. Qual è il segreto per vantare dei make-up impeccabili? Puntare tutto sulla base. Clio ha infatti spiegato:

Nel momento in cui si sceglie il fondotinta e il correttore giusto si è gi a metà dell'opera perché avere una pelle "fatta bene" aiuta tantissimo. Io perdo molto più tempo sulla base che sul resto. Quando si hanno i brufoli le ragazze sbagliano a coprire subito tutto, bisogna invece iniziare il più leggero possibile e poi con precisione andare a coprire i brufoli.

Insomma, Clio Zammatteo è una donna semplice che ha lavorato duramente per raggiungere i risultati attuali senza utilizzare nessuna "scorciatoia". Ha trasformato la sua passione per il make-up in un lavoro redditizio, facendo crescere l'azienda omonima giorno dopo giorno con idee nuove e innovative, fino a investire i suoi guadagni negli esclusivi pop-up store, e oggi non può fare a meno di godersi il successo. Il consiglio che dà a tutte? "Evitate il bisturi usando il contouring. Curate il vostro cuore prima del corpo", lanciando così un messaggio positivo a tutte quelle che credono che la chirurgia sia l'unica soluzione per migliorarsi. Lei ha imparato ad amarsi così com'è, nonostante le piccole imperfezioni, e non potrebbe essere più felice.