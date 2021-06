in foto: espadrillas Castañer, foto dal sito

Le espadrillas sono le scarpe simbolo dell'estate: comode, fresche e semplici da indossare, la loro suola in corda richiama subito spiagge, campi fioriti e passeggiate sul lungomare. Che siano basse, con la zeppa o con i lacci intorno alla caviglia, stanno bene a tutte le età e si indossano dalla mattina alla sera: l'accessorio che non può mancare nella valigia delle vacanze. Queste calzature nascono in Spagna, precisamente nei Paesi Bassi, come scarpe "povere" indossate dai pescatori. Ma dagli anni Cinquanta in poi tutto è cambiato e sono diventate calzature glamour, sfoggiate dalle dive e amatissime da stilisti come Yves Saint Laurent. Oggi le indossano anche le principesse (Kate Middleton è una grande fan!) e si confermano uno dei modelli must have dell'estate 2021: ecco tutti i modelli di tendenza.

Le espadrillas basse, il must have dell'estate

Quando le temperature raggiungono il bollino rosso, le espadrillas "flat" rasoterra sono l'unica scarpa chiusa che si mette volentieri ai piedi. Questo modello unisex è il più classico: si porta a tutte le età, sia per andare in spiaggia sia per passeggiare in città. La semplicità del modello incontra mille colori, stampe e fantasie differenti: dalle classiche righe blu navy ai pois, fino al bianco di Etro. Possono essere arricchite da laccetti alla caviglia o da cinturini, per una maggiore aderenza. Saint Laurent propone il modello più classico con il logo stampato sul lato: un omaggio al fondatore, tra i primi a lanciare le espadrillas nel mondo della couture fin dagli anni Settanta.

in foto: espadrillas basse Saint Laurent

Le espadrillas con la zeppa di tendenza per il 2021

Il modello di espadrillas con la zeppa in corda è un classico che non passa mai di moda. Per la loro semplicità raffinata sono concesse anche alle teste coronate: Letizia di Spagna e Kate Middleton sono grandi fan e le sfoggiano anche negli eventi ufficiali, sotto abiti colorati. I modelli di tendenza per l'estate 2021 puntano su colori pastello, come le espadrillas rosa malva di Castañer, o su dettagli rock: Valentino aggiunge le borchie e Claudie Pierlot punta sul nero con i nastri da allacciare alla caviglia, per una comoda alternativa ai tacchi da sfoggiare anche di sera.

in foto: espadrillas con la zeppa Claudie Pierlot

Le esparillas con la suola alta

Il compromesso che mette d'accordo tutti? Le espadrillas flat ma con il platform: non con la zeppa sagomata per alzare il tallone, ma con una suola alta che solleva interamente il piede da terra. Questo modello "chunky" è stato proposto, tra gli altri, anche da Stella McCartney che si sbizzarrisce con una doppia suola: una in corda e una in gomma sagomata. Il tocco in più? I nastrini alla caviglia. Questo modello, decisamente da città, è perfetto come alternativa alle sneakers sotto le gonne plissettate o ai pantaloni colorati.

espadrillas con la suola alta Stella McCartney

Le espadrillas stringate

Per chi non sa non rinunciare alla comodità delle scarpe da ginnastica nemmeno in piena estate, sarà felice di sapere che tra i modelli di tendenza c'è anche la sneaker-espadrillas. Si tratta di scarpe di tela estive ma con la suola in corda, come le tradizionali espadrillas. Superga rilancia l'immortale scarpa da tennis bianca, Primark punta sul verde menta mentre Levi's firma un modello effetto tela grezza, perfetto per l'estate. Non resta che scegliere il modello giusto per affrontare l'estate con un "passo" deciso!