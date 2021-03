Come ogni anno il Festival di Sanremo fa parlare di sé non solo per le canzoni in gara, ma anche per i look di ospiti, conduttori e dei cantanti in gara. Nelle prime due serate abbiamo visto look da sogno e qualche scivolone di stile. Questa terza serata del Festival è dedicata alle cover: significa che rivedremo tutti i cantanti in gara, spesso accompagnati da altri artisti. Grande attesa anche per la co conduttrice che dividerà il palco con Amadeus: la top model Vittoria Ceretti, uno dei nomi più quotati del fashion business. Ma chi avrà l'onere e l'onore di vestire i protagonisti di questa serata? Ecco qualche anticipazione sui look.

Da Noemi ad Annalisa, i look dei cantanti in gara

Nelle prime due serate sono stati svelati i brand che vestono i cantanti. La Rappresentante Di Lista, per esempio, indossa i capi di Valentino: durante la sua prima apparizione ha conquistato con un abito lungo rosa shocking con guanti dello stesso colore e delle scarpe con una zeppa vertiginosa. Malika Ayane sarà di nuovo in Giorgio Armani, mentre Noemi in Dolce&Gabbana. La cantante Annalisa vestirà Blumarine mentre Gaia Gozzi, al suo debutto sanremese, ha scelto l'eleganza di Ferragamo.

La scelta più azzardata (e azzeccata) è stata quella di Orietta Berti, che a 72 anni compiuti ha scelto di vestire gli abiti dell'irriverente brand GCDS. Questa sera canterà accompagnata dal gruppo Le Deva, che invece indosseranno le creazioni del brand Genny. Willie Peyote al contrario ha scelto un brand molto in voga negli anni Ottanta e Novanta, praticamente quando era bambino: Carlo Pignatelli. Francesco Renga invece indosserà un completo Dolce&Gabbana e sul palco sarà accompagnato dal giovane talento Casadilego.

Da Achille Lauro a Ibrahimovic, i look degli ospiti

Questa sera torna all'Ariston il calciatore Zlatan Ibrahimovic, con un completo personalizzato di Brunello Cucinelli. Grande attesa per il prossimo "quadro" del cantante Achille Lauro: dopo il look dedicato al glam rock e quello dedicato a Mina, stasera sfoggerà un outfit ispirato al pop. Sempre, ovviamente, firmato Gucci.

in foto: Achille Lauro nei panni di Mina

Vittoria Ceretti vestirà Giorgio Armani Privé

Ma l'abito che tutti aspettano è quello indossato dalla top model Vittoria Ceretti: nel corso della sua folgorante carriera ha avuto modo di indossare gli abiti delle più grandi Maison del mondo che l'hanno chiamata nelle proprie sfilate, da Saint Laurent a Chanel. Un'ipotesi era Alberta Ferretti, dato che è anche testimonial dell'ultima campagna del brand o Chanel, Maison con cui ha un rapporto speciale: Karl Lagerfeld la considerava una delle sue protette.

in foto: La top model Vittoria Ceretti

Per il palco dell'Ariston però ha deciso di scegliere un brand italiano: si tratta di Giorgio Armani Privé. Giorgio Armani è stato uno dei primi stilisti per cui ha sfilato, appena adolescente: la sua scelta è una sorta di omaggio e di ringraziamento per la sua carriera.