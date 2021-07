Due anni fa Paola Turani sposava il grande amore della sua vita, Riccardo Serpellini, dopo otto anni di fidanzamento: un vero e proprio matrimonio da favola! L'influencer e suo marito da sempre, da ben prima che convolassero a nozze, sono soprannominati "I Serpella" dai follower: sono una coppia affiatatissima e molto innamorata, con tante passioni in comune. La love story è sempre stata condivisa dalla Turani sui social, parallelamente al lavoro: ha raccontato i loro viaggi, la loro quotidianità e di recente ha anche potuto dare la bella notizia che da tempo sperava di poter condividere con la sua famiglia online. La modella è incinta, dunque oggi per lei e "il Serpella" è stato un secondo anniversario di matrimonio ancora più speciale! Per festeggiare è anche arrivato un regalo a sorpresa, che ha lasciato l'influencer senza parole.

Piccolo Serpellino in arrivo

Dopo anni di domande invadenti in merito alla gravidanza e alla maternità, di recente Paola Turani si è aperta su Instagram affrontando un argomento per lei delicato e difficile, mai toccato prima. In un commovente video da oltre tre milioni di visualizzazioni ha raccontato la sua esperienza con l'infertilità e con la PMA, invitando le persone ad avere più delicatezza e a non far pesare in una coppia l'assenza di un figlio. Proprio quando lei e il marito erano pronti per iniziare il percorso la modella ha scoperto di essere incinta: una gravidanza naturale. Al momento è entrata nel sesto mese e ha già annunciato di essere in attesa di un maschietto: ancora top secret il nome, su cui pare che ci sia poco accordo nella coppia!

L'arrivo del bambino ha restituito molta serenità alla Turani, che di recente era apparsa più tesa del solito. Ai follower non era sfuggito il suo malessere: lei stessa si era sfogata tempo fa spiegando di essere in un momento di particolare fragilità, in cui avvertiva il peso di dover essere forte a tutti i costi e di voler essere sempre invincibile. Al momento se c'è una cosa che però pare davvero invincibile è l'amore tra Paola e Riccardo. In occasione del secondo anniversario di matrimonio è arrivato un regalo speciale per lei.

Anniversario di matrimonio da ricordare

Aveva chiesto un dondolo ed è arrivato un anello! Riccardo Serpellini ha sorpreso sua moglie Paola Turani con un regalo degno di una principessa e di un amore da favola come il loro. Si tratta di un bellissimo anello, che ha lasciato la modella senza parola. Una volta aperto il pacchetto non è riuscita a trattenere lo stupore e anche un affettuoso "Ma sei scemo!" rivolto al suo compagno di vita.

in foto: l’anello di Lady Diana al dito di Kate Middleton

L'anello ricorda moltissimo quello di fidanzamento della principessa Diana: oro bianco e uno zaffiro ovale blu circondato da diamanti. La scelta di quell'anello fu forse il primo gesto in contro tendenza rispetto alle consuetudini della royal family, che infatti rimase di stucco. Lo scelse personalmente dal catalogo del gioielliere di corte, Garrand: era quindi acquistabile da chiunque. Invece il protocollo prediligeva in occasioni importanti come quella una creazione unica e personalizzata, forgiata appositamente. Oggi l'anello è visibile all'anulare sinistro di Kate Middleton, che vi ha apportato qualche piccola modifica ma non lo ha mai tolto dal dito.