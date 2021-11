Lady Gaga è diva alla prima di House of Gucci: sul red carpet con strascico, autoreggenti e zeppe glitter Lady Gaga ha dimostrato di essere una diva indiscussa alla prima londinese del film House of Gucci. Sul red carpet ha mixato alla perfezione glamour e provocazione, sfoggiando un sinuoso abito viola col maxi spacco che ha rivelato l’intimo nude, le autoreggenti a rete e le scarpe col maxi plateau tempestato di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott dedicato alla storia della famiglia che ha fondato la nota Maison fiorentina, è il più atteso dell'anno e arriverà nelle sale italiane a dicembre. Dopo le prime foto "rubate" dal set, il trailer e il primo poster con protagonista Patrizia Reggiani (alias Lady Gaga), ieri sera è andata in scena la prima all'Odeon Luxe Leicester Square di Londra. Sul red carpet hanno sfilato tutti i protagonisti della pellicola, da Adam Driver a Jared Leto, fino ad arrivare ad Al Pacino, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Lady Gaga. Capelli biondo platino, trasparenze audaci, autoreggenti in vista e maxi zeppe: Miss Germanotta ha dimostrato di essere una diva capace di sorprendere con la sua eleganza, anche se non ha rinunciato alle provocazioni.

Chi ha firmato il look di Lady Gaga alla prima di House of Gucci

Nel film House of Gucci Lady Gaga ricoprirà i panni di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci (Adam Driver), ovvero colei che è stata accusata di aver commissionato l'omicidio del marito a Milano nel 1995. Essendo il personaggio chiave della storia, l'attrice non poteva che essere grande protagonista anche sul red carpet della première londinese. È stata la prima ad apparire sul red carpet, lasciando tutti senza parole con il suo stile eccentrico ma di estrema classe. Naturalmente a vestirla è stata la Maison Gucci, anche se a curare il suo outfit sono stati gli stylist Sandra Amador e Tom Eerebout, che per lei hanno ideato qualcosa di audace, glamour, d'impatto, in pieno stile diva.

Lady Gaga in Gucci alla prima londinese del film House of Gucci

Lady Gaga "sfida" la scaramanzia con l'abito viola

Lady Gaga è la regina delle provocazioni e non sorprende che per la prima di House of Gucci abbia scelto il colore viola, solitamente evitato nello spettacolo per un questione di scaramanzia. L'abito Gucci che ha indossato è tra le "new entry" della griffe: fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 disegnata da Alessandro Michele e presentata durante la sfilata Love Parade (quella andata in scena qualche giorno fa a Hollywood). Si tratta di un modello plissettato, a girocollo, con un drappeggio all'altezza del busto, una gonna lunga e sinuosa con un profondo spacco laterale e un mantello strascico che l'attrice ha lasciato fluttuare durante la sua sfilata sul red carpet.

Gucci Love Parade, collezione Primavera/Estate 2022

L'attrice mostra l'intimo sul red carpet

Non sono mancati i dettagli audaci, un vero e proprio must dello stile di Lady Gaga. Nel momento in cui ha posato di fronte i fotografi sul tappeto rosso non ha esitato ad aprire il profondo spacco dell'abito, rivelando non solo le sensuali autoreggenti a rete ma anche gli slip color carne e la guêpière di tulle nude con il reggicalze abbinato. La diva non ha rinunciato alle scarpe diventate ormai il suo "marchio di fabbrica", quelle con tacco a spillo e maxi plateau. Per la precisione ha scelto un paio di stivaletti allacciati di pelle nera, un modello platform con zeppa e tacco tempestati di cristalli scintillanti, li ha abbinati a dei guanti al gomito di tulle ma dai dettagli brillanti.

Lady Gaga mostra le autoreggenti sul red carpet

Lady Gaga debutta con la frangia a tendina sul red carpet

Lady Gaga ha completato l'outfit da diva con un cascata di gioielli firmati Tiffany&Co.: collier, orecchini e bracciali erano tutti tempestati di preziosi diamanti. Per quanto riguarda il beauty look, invece, lo ha abbinato al colore del vestito, esaltando lo sguardo con una linea di eye-liner e un appariscente ombretto viola. Ha inoltre debuttato in pubblico con un'inedita frangetta a tendina, anche se non ha rinunciato al biondo platino che ormai da anni contraddistingue la sua immagine. Insomma, Miss Germanotta ha dato il via al tour promozionale di House of Gucci "col botto": a questo punto non resta che aspettare le prossime apparizioni sul red carpet, certi del fatto che continueranno a essere all'insegna del glamour e delle provocazioni.