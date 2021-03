Lady Gaga è l'attrice scelta come protagonista di "House of Gucci", il film diretto da Ridley Scott dedicato alla tragedia familiare vissuta dagli eredi della nota Maison di moda fiorentina. Ricoprirà i panni di Patrizia Reggiani e al suo fianco ci sarà Adam Driver, che interpreterà il ruolo del marito Maurizio Gucci. È da diversi giorni che sono partite le riprese in giro per l'Italia ma solo di recente la popstar ha condiviso il primo scatto ufficiale realizzato sul set. Al di là del meraviglioso panorama innevato alle spalle degli attori, ad aver attirato l'attenzione dei fan è stato il look di Lady Germanotta: stando all'anteprima, lo stile della Signora Gucci sarà sobrio ma ricercato e con un'attenzione particolare per gli accessori sofisticati e di lusso.

Il look da neve di Lady Gaga in "House of Gucci"

Al termine delle riprese di alcune scene di "House of Gucci" realizzate a Gressoney, in Valle d'Aosta, Lady Gaga ha condiviso sui social una foto "rubata dal set" con tanto di didascalia "Signore e signora Gucci". Lo scatto sembra essere uscito direttamente dagli anni '70, i due ricoprono alla perfezione il ruolo di coniugi e, complici le temperature gelide e il paesaggio innevato alle loro spalle, sfoggiano dei sofisticati look invernali in colori opposti. Adam Driver porta dei pantaloni da neve bianchi e un maglione color panna a collo alto decorato con delle trecce tono su tono, mentre Lady Gaga ha preferito il total black. L'attrice sfoggia dei pantaloni baggy a vita alta con una maxi cintura di pelle che le segna la vita, li ha abbinati a un pullover con le maniche a sbuffo, i bottoni preziosi e dei dettagli gioiello intorno al collo. Non potevano mancare bracciale, maxi orecchini gold e collane coordinate, anche se la vera "chicca" è il colbacco di pelliccia bianca.

in foto: Con Adam Driver sul set di "House of Gucci"

Nel film l'attrice avrà i capelli scuri

Prima di volare in Valle d'Aosta, Lady Gaga era già stata a Roma per le riprese del film e per l'occasione aveva sfoggiato due elegantissimi look firmati Max Mara. Il primo era contraddistinto da un tailleur bianco della collezione Pre-Fall 2021, il secondo da un cappotto cappello con le maniche effetto cappa della linea S/S 2021, anche se non è certo che i due outfit compariranno nel film. La cosa sicura è che per interpretare Patrizia Reggiani la popstar ha inoltre detto addio ai capelli ossigenati e variopinti a cui ha abituato i fan fin dagli esordi della carriera. Nella pellicola sfoggerà un'inedita chioma scura, portata con la frangia a tendina o con il ciuffo laterale. Spazierà tra raffinati raccolti, pettinature in pieno stile vecchia Hollywood e pieghe ondulate, tutte acconciature perfette per interpretare al meglio lo stile ricercato ed elegante dell'iconica Signora Gucci. Naturalmente la popstar si è servita di una parrucca mora, dunque coloro che la amano in versione "tradizionale" possono stare tranquilli: una volta terminate le riprese tornerà ai suoi soliti e super audaci colpi di testa.