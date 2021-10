House of Gucci, Lady Gaga in rosso nel poster: gli abiti vintage e i gioielli preziosi scelti per il film È stato rilasciato il secondo trailer di House of Gucci, il film di Ridley Scott dedicato alla famiglia della nota Maison fashion. Ad accompagnarlo è stato anche un nuovo poster, nel quale la protagonista Lady Gaga (alias Patrizia Reggiani) ha sfoggiato un sofisticato look rosso dal significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

La data "X" si avvicina: il prossimo 16 dicembre arriverà al cinema House of Gucci, l'attesissimo film firmato da Ridley Scott dedicato alla storia di una delle famiglie più famose e controverse della storia della moda. Nelle ultime ore è stato rilasciato il secondo trailer nel quale, sulle note di Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics, si passa da scene in discoteca a una gita sulla neve, fino ad arrivare alla drammatica conclusione della storia. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato anche il poster della pellicola, a condividerlo è stata la protagonista Lady Gaga che, elegantissima in rosso, ha mostrato il lato più audace di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci (alias Adam Driver) accusata di aver commissionato l'omicidio del marito nel 1995.

Il look rosso di Lady Gaga in House of Gucci

Al motto di "Patrizia ottiene sempre ciò che vuole", Lady Gaga ha pubblicato sui social uno dei poster di House of Gucci, quello che la vede protagonista nei panni di Patrizia Reggiani. A trionfare all'interno della foto è il rosso fuoco, il colore della passione, della seduzione ma anche del sangue, dell'omicidio che ha macchiato la nota famiglia della moda fiorentina. Non sorprende, dunque, che sia stata scelta proprio questa nuance per il look dell'attrice, apparsa elegantissima, seria e sofisticata in un abito a portafoglio total red con la scollatura a V e dei bottoni gold laterali in pieno stile anni '80. A completare il look di Lady Gaga/Patrizia non potevano mancare i gioielli preziosi, dal collier di diamanti ai cerchi scintillanti, fino ad arrivare a una cascata di bracciali d'oro.

Il poster di House of Gucci

House of Gucci, i look del film sono tutti vintage

Il film House of Gucci è ambientato nei primi anni '90, ovvero molto prima che Alessandro Michele rivoluzionasse l'estetica della Maison con la sua audacia e la sua originalità. Era l'epoca del pre-Tom Ford e, sebbene l'azienda fosse già tra i grandi nomi della moda di lusso, non godeva della "lucentezza" che ad oggi la contraddistingue. La costumista del film di Ridley Scott, Janty Yates, ha spiegato di aver recuperato personalmente una serie di abiti e accessori vintage firmati Gucci, li ha acquistati su eBay e su siti fashion di usato. Lady Gaga non si è limitata a ricoprire i panni di Patrizia Reggiani, ha anche lavorato attivamente con gli stylist per scegliere i look più adeguati al suo personaggio.

Lady Gaga ha prestato un suo vecchio abito alla produzione

Abiti squadrati, bottoni dorati, camicette di seta col fiocco, velette total black, il guardaroba della protagonista Patrizia Reggiani è un mix di reperti vintage e must-have di quel periodo. Due degli outfit provengono dall'archivio di Gucci, mentre il completo argentato è stato prestato alla produzione da Lady Gaga in persona. Non mancano i gioielli preziosi di Bulgari e Boucheron, un simbolo della passione per il lusso della signora Gucci (che in molte occasioni ha dichiarato: "È meglio piangere in una Rolls-Royce che essere felici in bicicletta"). Gli abiti di Lady Gaga in House of Gucci continueranno ad alimentare la mania del vintage? L'unica cosa certa è che, da quando è stato rilasciato il primo trailer, l'interesse verso l'offerta della Maison è cresciuto così tanto da aver spinto l'azienda a ristampare uno dei look d'archivio sfoggiati dall'attrice e risalente al 1969.