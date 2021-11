Lady Gaga cambia look per la prima di House of Gucci: a New York con maxi scollatura e frangetta Questa notte è andata in scena a New York la prima di House of Gucci e ancora una volta ad attirare i riflettori è stata la protagonista Lady Gaga. Sinuoso abito a sirena, maxi scollatura, gioielli preziosi e un nuovo hair look: l’attrice ha dato l’ennesima prova di essere una diva indiscussa.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la promozione di House of Gucci, il film di Ridley Scott dedicato alla controversa storia della famiglia della moda che arriverà in Italia alla fine di novembre. Questa notte si è tenuta la prima a New York e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori è stata la protagonista Lady Gaga, che nella pellicola ricoprirà i panni di Patrizia Reggiani, la donna accusata di aver commissionato l'omicidio del marito Maurizio Gucci. Maxi scollatura, gioielli scintillanti, un nuovo hair look: dopo aver spopolato a Milano con il suo provocante abito bustier in total red, l'attrice ha dato l'ennesima prova di essere una diva, apparendo glamour, sofisticata e soprattutto trasformata sul red carpet dell'atteso evento.

Lady Gaga, l'abito nero per la première a New York

Se per il debutto a Los Angeles di House of Gucci Lady Gaga aveva sfidato la scaramanzia con un look viola (con tanto di intimo e autoreggenti in mostra), per la première di New York andata in scena questa notte ha preferito l'eleganza senza tempo del total black, anche se non sono mancati i dettagli iper sensuali. La protagonista del film si è rivolta a "re" Giorgio Armani, sfoggiando un sinuoso abito nero della collezione Armani Privé, un modello di velluto Haute Couture con una gonna a sirena a vita altissima lunga e fasciante e una maxi scollatura di tulle effetto nude, decorata con una cascata di paillettes tono su tono e un maxi fiocco intorno al collo. Non ha rinunciato ai gioielli preziosi e scintillanti firmati Tiffany&Co., diventati ormai il "marchio di fabbrica" degli outfit della diva.

Lady Gaga in Armani Privé, gioielli Tiffany&Co.

Lady Gaga con la frangia alla prima di house of Gucci

Il dettaglio che ha fatto la differenza? L'acconciatura. Se sul palco di Che tempo che fa Lady Gaga aveva sfoggiato un semi raccolto che le lasciava la fronte scoperta, in occasione della première newyorkese ha cambiato drasticamente look. Sul red carpet è apparsa in una versione inedita, ovvero con un elegante raccolto e una frangetta cortissima e sbarazzina. Certo, probabilmente si tratta solo di una trasformazione temporanea realizzata con una clip di capelli "finti" (come si nota facendo uno zoom sull'attaccatura della chioma) ma l'effetto è incredibilmente realistico. Così facendo Lady Germanotta ha messo in risalto il make-up decisamente marcato, caratterizzato da un ombretto effetto smokey-eyes e da un rossetto rosso fuoco super brillante.

Leggi anche Lady Gaga è la signora Gucci, il primo look per il film è total black ma col colbacco bianco