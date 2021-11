Lady Gaga alla comunità LGBT: “Siete coraggiosi, un’ispirazione” e l’abito animalier diventa iconico Lady Gaga è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, per parlare del film “House of Gucci”. Ha sfoggiato un look animalier di una Maison italiana.

A cura di Giusy Dente

in foto: Lady Gaga a Che tempo che fa

L’imminente uscita di House of Gucci nei cinema italiani ha portato Lady Gaga anche nel nostro Paese: la cantante è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa proprio per parlare del film, ma chiaramente c’è stato spazio per molto altro. Gaga si è lasciata andare a un momento di commozione, guardando i filmati delle manifestazioni per il Ddl Zan: la gente in piazza cantava a squarciagola le sue canzoni. Di fronte a quelle immagini ha voluto lanciare un sentito messaggio a tutta la comunità, che da tempo sostiene.

Lady Gaga in Hous of Gucci

Lady Gaga è Patrizia Reggiani in House of Gucci, il film di Ridley Scott che sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 16 dicembre. La pellicola ha un cast notevole, con nomi del calibro di Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Al Pacino, Salma Hayek e Al Pacino. Per Lady Gaga si tratta della seconda prova come attrice protagonista, dopo A star is born e le aspettative sono altissime. Ai microfoni Rai ha raccontato di essersi documentata moltissimo sulla figura di Patrizia Reggiani, condannata per aver organizzato l'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci.

Quel ruolo l'ha messa davanti anche a una riflessione più profonda sul ruolo della donna, in anni in cui si poteva solo essere ‘la moglie di' ed essere figure di accompagnamento, rispetto agli uomini. Le donne non potevano essere protagoniste: "Questa cosa ci viene insegnata da piccoli. Molti non lo sanno ma Silvana Reggiani, madre di Patrizia, parlava tanto con lei quando era una bambina, quando aveva 12 anni a proposito di sposare un uomo ricco, del dover essere bella. Io voglio lavorare sulle cose nelle quali credo. Credo che lei si sia sposata per amore e non mi piace questa idea per cui se una donna deve comunque contare allora deve andare alla ricerca del denaro, come se ci fosse un programma prestabilito".

in foto: Lady Gaga in Valentino, Instagram @maisonvalentino

Lady Gaga sostiene la comunità Lgbt

Uno dei momenti più emozionanti dell'intervista è stato quello in cui Lady Gaga ha ascoltato la sua musica risuonare nelle piazze dove si manifestava dopo l'affossamento del Ddl Zan. Il filmato l'ha profondamente commossa e per questo ha voluto rivolgere alcune sentite parole alla comunità Lgbt, di cui è da sempre alleata: "Siete coraggiosi, siete i più gentili, siete un'ispirazione, perché dobbiamo gridare al disastro se succede questa cosa. Voi dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani, continuerò a scrivere canzoni per voi e lottare".

in foto: Lady Gaga a Che tempo che fa

Cos'è la bellezza per Lady Gaga?

Lo stile di Lady Gaga è ciò che da sempre l'ha resa unica e riconoscibile, una vera e propria icona nel mondo della moda. La popstar è camaleontica e trasformista, ama osare, stravolgere le regole, stupire, sa benissimo che con gli abiti si possono comunicare moltissime cose. Basti pensare a quando ha indossato l'ormai famosissimo vestito di carne cruda (il Meat Dress)! Lei non pensa di essere un'icona di bellezza, con questa parola ha sempre avuto un rapporto conflittuale, ma ne ha sviluppato un significato tutto suo nel tempo. A Fabio Fazio ha spiegato: "Non mi sono mai sentita bella, sono l'arte e la fantasia a farmi sentire bella, perché mi permettono di diventare ciò che voglio".

in foto: Lady Gaga in Valentino, Instagram @maisonvalentino

Lady Gaga omaggia l'Italia con gli abiti di Valentino

La popstar ama molto l'Italia. Dalla conferenza stampa di presentazione di House of Gucci a Milano fino all'intervista rilasciata a Che tempo che fa, ha sfoggiato abiti di Valentino. Nello specifico, per la conferenza stampa a Milano ha optato per un abito floreale su base nera, mentre il look sfoggiato dinanzi a Fabio Fazio era con stampa animalier, della stessa Maison. E di Valentino erano anche le scarpe con tacco vertiginoso, il cappotto color cammello e gli occhiali da sole con cui è stata avvistata nella città al suo arrivo.