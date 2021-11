Lady Gaga incanta Milano in rosso: alla prima di House Of Gucci sfoggia l’abito con maxi spacco Nessuno meglio di Lady Gaga sa come fare un ingresso a effetto: per l’anteprima milanese del film ha scelto un abito scollato, incurante della pioggia battente.

A cura di Beatrice Manca

Lady Gaga ama l'Italia, e l'Italia ricambia. La popstar ha mandato in delirio i fan a Milano per l'anteprima italiana di House of Gucci, il film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci, in uscita nelle sale il prossimo 24 novembre. Nessuno meglio di Lady Gaga sa come fare un ingresso a effetto: dopo l'abito viola sfoggiato sul red carpet londinese, è arrivata al cinema Odeon con un abito rosso fuoco e bustier con i lacci, incurante della pioggia battente, rubando letteralmente la scena. La sera dopo è stata ospite della trasmissione Che Tempo che fa, dove ha sfoggiato un abito leopardato da vera diva.

L'abito rosso di Lady Gaga è firmato da un brand italiano

Lady Gaga – all'anagrafe Stefani Germanotta – è molto orgogliosa delle sue origini italiane e lo ha ripetuto anche durante la conferenza stampa di presentazione del film. Per interpretare Patrizia Reggiani ha dovuto lavorare sull'accento italiano e molte scene del film sono state girate nel nostro Paese, tra Roma e Milano. Non stupisce quindi che l'attrice e cantante abbia scelto un brand italiano per l'anteprima milanese di House Of Gucci: ha sfilato sul red carpet in un abito rosso firmato Atelier Versace con spalline sottili e maxispacco laterale. I tagli cut out sul bustier e i lacci intrecciati aggiungevano un tocco di sensualità al look da diva d'altri tempi.

Lady Gaga in Atelier Versace

I gioielli da sogno di Lady Gaga

Per completare il look la popstar ha scelto delle scarpe con il tacco coordinate all'abito con plateau e gioielli da sogno firmati Tiffany&Co. Lady Gaga indossava una cascata di bracciali dorati, rigidi o a catena, e tre anelli del brand. Al collo splendeva una collana a maglie della collezione Tiffany City HardWear, dal valore di 13mila euro. Infine, ha pettinato i capelli biondo platino in un'acconciatura semi raccolta che metteva in evidenza il marcato smokey eyes sugli occhi.

Lady Gaga con gioielli Tiffany&Co.

Lady Gaga a Che Tempo Che Fa con l'abito leopardato

Il tour di promozione del film è continuato con un'intervista televisiva a Che Tempo Che Fa: per l'apparizione nel salotto di Fabio Fazio ha scelto un abito Valentino leopardato, completato da gioielli dorati. L'attrice si è commossa ripercorrendo le tappe della sua carriera e ha detto che l'Italia è il luogo in cui si è sentita più bella: "In Italia le donne sono vestite in un modo incredibile, sono belle, forti, colorate, vibranti". Sarà per questo che ama così tanto la moda italiana?