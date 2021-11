Lady Gaga e la passione per i diamanti: a Milano indossava 200mila euro di gioielli Sul red carpet dell’anteprima milanese di House of Gucci l’attrice brillava di luce propria grazie a una cascata di gioielli d’oro, platino e diamanti.

A cura di Beatrice Manca

Lady Gaga è una vera diva e ogni sua pubblica apparizione si trasforma in uno show. In questo momento la popstar è impegnata nel tour di presentazione del film House of Gucci, in uscita a fine novembre, sfoggiando ogni volta look più incredibili e mirabolanti. A Milano ha mandato in delirio i fan sfidando la pioggia in un abito lungo rosso fuoco, con bustier e intrecci sul corpetto. Forse non tutti però hanno notato la cascata di gioielli d'oro che l'attrice sfoggiava ai polsi, sulle mani e ai lobi: letteralmente gioielli da Mille e una notte. Tra orecchini collane e bracciali lady Gaga indossava centinaia di migliaia di euro di preziosi in oro, platino e diamanti.

I gioielli di lady Gaga alla prima di House of Gucci

Lady Gaga ha abbinato all'abito Versace gioielli Tiffany&Co., gioielleria newyorkese con cui ha un rapporto speciale: non solo è stata scelta come testimonial della Maison, ma è anche una delle pochissime donne nella storia che ha avuto l'onore di indossare il Diamante Giallo, uno dei pezzi più iconici e preziosi del brand, durante la notte degli Oscar del 2019. Nessuna sorpresa quindi che sfoggi le creazioni della più famosa gioielleria newyorkese in ogni occasione. Per l'anteprima del film House of Gucci a Milano probabilmente è stata presa dall'indecisione: non sapendo scegliere tra i bellissimi bracciali, li ha indossati tutti. Lady Gaga indossava infatti ben tredici preziosi. Al collo brillava una collana a maglie d'oro, la City HardWear, dal valore di 13.500 euro, mentre come orecchini ha scelto un modello in oro giallo e diamanti disponibile negli Stati Uniti per 38mila dollari (l'equivalente di circa 34 mila euro)

Lady Gaga con orecchini e collana Tiffany&Co.

Ai polsi, lady Gaga sfoggiava ben sette bracciali in oro giallo, platino e diamanti: spiccano il modello ID (da 9.500 euro), il T True con le maglie in oro (16.900 euro) e i due bracciali HardWear abbinati alla collana, rispettivamente dal valore di 8.350 euro e 2.450 euro. Non ha voluto rinunciare ai diamanti, sfoggiando due bracciali Schlumberger con 36 brillanti, che da soli valgono 30mila euro ognuno.

il bracciale Tiffany&Co. sfoggiato da Lady Gaga

Per gli anelli non è stata da meno: il più costoso è il modello Paloma, con una fascia di brillanti (7.250 euro), accompagnato da due anelli Paloma's Groove (rispettivamente da 1.50 euro e da 3.200 euro), un anello T True (4.450 euro) e un classico Tiffany "T" da oltre mille euro.

anello Paloma Tiffany&Co.

Tralasciando i gioielli di cui non si conosce il prezzo al pubblico, la cifra che si ottiene è da capogiro: la popstar indossava 195mila euro in gioielli. Aveva ragione Marilyn Monroe, insomma, a dire che i diamanti sono i migliori amici delle ragazze…