La trasformazione di Katie Holmes: osa con l’audace abito nero coi dettagli cut-out Katie Holmes ha partecipato all’inaugurazione del flagship store Vacheron Constantin a New York. L’attrice 42enne era presente con un look che ha attirato molto l’attenzione: un audace abito nero con dettagli cut-out, molto diverso da quelli che indossa di solito. Non ha comunque rinunciato alle amate sneakers, che hanno reso il tutto più casual.

A cura di Giusy Dente

Katie Holmes

Sarà perché per lei il tempo sembra essersi fermato oppure perché il personaggio interpretato 25 anni fa è ancora indelebile nelle menti e nei cuori di un'intera generazione, ma è impossibile guardare Katie Holmes senza pensare a Joey Potter di Dawson's Creek. La serie tv ha riscosso un successo globale che ha investito in pieno gli attori protagonisti, che pur portando avanti le loro carriere sono sempre rimasti legatissimi a quei ruoli, per loro così tanto decisivi. Nello specifico della Holmes, dopo il teen drama anni Novanta si è cimentata in altre produzioni cinematografiche e televisive. Nel mentre è stata anche protagonista del gossip, con il chiacchierato matrimonio con l'attore Tom Cruise. La coppia, insieme dal 2005 al 2012, ha anche una figlia nata nel 2006: Suri. Mamma e figlia sono due gocce d'acqua, la quindicenne ne ha ereditato tutta la bellezza. Una bellezza che non è passata inosservata in occasione dell'apertura del flagship store Vacheron Constantin a New York. L'attrice 42enne era presente con un look che ha attirato molto l'attenzione.

Katie Holmes sexy in total black

Il marchio svizzero di orologi di lusso Vacheron Constantin ha aperto un nuovo flagship store a New York e per festeggiare l'evento ha organizzato una festa in grande stile, a cui sono accorse diverse celebrities. Tra i presenti c'era anche Katie Holmes, che ha stupito tutti con un look originale e insolito. Per lei, che ama i capi basic e quelli maschili, un audace abito nero con dettagli cut-out sul busto e all'altezza dell'ombelico, gonna leggermente arricciata sul davanti e parte superiore che ricalca la tendenza del bikini rovesciato. Ai piedi, sneakers bianche, che hanno dato al look un aspetto più casual.

Per completare l'outfit ha indossato una camicia nera oversize con le maniche leggermente arrotolate, vero e proprio jolly da giocare quando si vuole aggiungere un tocco in più senza esagerare (anche come copricostume, come insegnano le star). L'abito nero arricciato è una creazione del designer australiano Christopher Esber il cui omonimo brand è caratterizzato dallo stile elegante ma minimal, con un occhio allo street style e l'altro ai tagli sartoriali. Gli occhi erano tutti per Katie Holmes, che ha osato con un cambio look inaspettato, che però ha rivelato tutta la sua sensualità.