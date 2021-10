I Ferragnez si preparano per Halloween: baby Vittoria vestita da zucca è adorabile Per entrare nello spirito della notte più spaventosa dell’anno, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di portare i bambini in un campo di zucche. La più stilosa della famiglia era la piccola Vittoria, vestita di arancio con un costumino da zucca stregata. Ora non resta che aspettare il 31 ottobre: da cosa si vestiranno i Ferragnez per Halloween?

A cura di Beatrice Manca

Halloween è alle porte e chi è appassionato di travestimenti è alla ricerca di un costume per la notte più spaventosa dell'anno. Quest'anno possiamo dire di avere già un vincitore per il costume più tenero: Vittoria Lucia Ferragni. Chiara Ferragni e Fedez infatti hanno condiviso sui social alcuni scatti della bambina vestita da…zucca stregata. Alla vigilia del compleanno di Fedez, che oggi compie 32 anni, la famiglia Ferragnez al completo ha deciso di godersi un pomeriggio in famiglia in un campo di zucche fuori Milano, per entrare già nello spirito della festività anglosassone. Quale luogo migliore per sfoggiare il costume arancione di baby Vittoria?

i Ferragnez in un campo di zucche

La gita in campagna dei Ferragnez

Approfittando della giornata di sole, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di regalare ai bambini un pomeriggio all'aperto, visitando un campo di zucche. Chissà, forse sono tornati a casa con una zucca da intagliare per le famose lanterne. Comunque sia, anche in versione "agreste" la famiglia è più cool che mai: Fedez indossava una varsity jacket, la giacca dei college americani, nera mentre Chiara e il piccolo Leone avevano look coordinati con giacche rosse. Chiara Ferragni ha sfoggiato una giacca con fantasia plaid e le frange firmata Etro, abbinata a stivali neri e a una borsa di Hermès (una Kelly, modello di cui l'imprenditrice ha una vera e propria collezione). Anche lei è entrata nello spirito "bucolico", posando con una coroncina di fiori sulla testa.

Chiara Ferragni con una giacca Etro

Il costume da zucca di baby Vittoria

La più "stilosa" della famiglia però era la piccola Vittoria, con un costumino da zucca stregata: la bimba indossava una tutina arancio chiaro con sopra un body che simulava nella stampa gli occhi e la bocca di una zucca intagliata. Il costume era curato fin nei minimi dettagli, incluse le foglie verdi sul colletto e il cappellino a mo' di calotta dell'ortaggio.

baby Vittoria vestita da zucca

La foto è stata condivisa sui profili social di Chiara Ferragni e di Fedez, che ha scherzato sull'espressione imbronciata della figlia (ormai il marchio di fabbrica di baby Vittoria): "Per quando sarai grande e riguarderai questa foto – ha scritto nella didascalia – è stata un’idea di tua madre". Ora non resta che aspettare il 31 ottobre: da cosa si vestiranno i Ferragnez per Halloween?