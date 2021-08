La spugna è la nuova mania della moda: i capi must di fine estate 2021 sono morbidissimi La prossima mania fashion? Decisamente la spugna. Il tessuto morbido di asciugamani e accappatoi conquista anche il guardaroba, tra shorts, abitini e cappelli soffici. Dalle passerelle all’armadio delle celebrità, la “terry cloth fashion” è l’ultima ossessione della moda: ecco i capi di tendenza per finire l’estate in modo “soft”

A cura di Beatrice Manca

da sinistra H&M, Miu Miu, Oysho

L'estate 2021 è stata decisamente l'estate del crochet, ma un nuovo trend è pronto a rubarle la scena: la spugna. Sì, proprio la morbida spugna di accappatoi e asciugamani: negli Sessanta questo materiale soffice impazzava nelle collezioni di moda e ha conosciuto alterne fortune fino agli anni Novanta. Oggi la spugna torna protagonista del guardaroba: in sordina si è infilata nelle collezioni estive dei brand tra borse griffate, cappellini colorati e morbidi abiti low cost. La spugna si candida a diventare la nuova ossessione fashion: ecco perché impazziremo per abiti e accessori morbidissimi.

Il ritorno della spugna nel guardaroba

Siamo abituati a pensare la spugna solo legata al bagno: accappatoi, asciugamani o teli di mare o al massimo accessori per lo sport. Adesso, la spugna torna alla riscossa nelle collezioni moda: un esempio è Miu Miu, che ha mandato in passerella completi color smeraldo o Bottega Veneta, che ha disegnato abiti morbidissimi completati da pochette e ciabattine a fascia dello stesso materiale. Prada propone accessori in soffice spugna, come il cappellino da pescatore e una tote bag con il logo, in giallo acceso e bianco, perfetta a bordo piscina. Dalle sfilate alle catene low cost, nessuno è immune dalla "terry cloth fashion", come direbbero gli inglesi: anche brand sportivi come Fila hanno lanciato linee "terry", cioé in spugna.

Bottega Veneta

Le star seguono il trend degli accessori in spugna

Sarà che il lockdown ci ha lasciato la voglia di comodità e morbidezza, sarà che abbiamo bisogno di un abbraccio: fatto sta che nessuno riesce a resistere alla morbidezza di abiti e accessori in spugna, che avvolgono il corpo come l'asciugamano dopo un tuffo. Hailey Bieber ha scelto perfino il bikini in stile "terry" e Kim Kardashian ha aggiunto una nuova linea in spugna alle collezioni del suo brand, Skims. La top model Vittoria Ceretti ha interpretato il trend con ironia, pubblicando una foto in cui è avvolta da un telo verde (con un motivo molto simile alle stampe di Bottega Veneta). La consacrazione definitiva non poteva che arrivare da lei, Chiara Ferragni: ha pubblicato una foto di una gita in barca in cui sfoggia un cappellino fucsia in morbida spugna firmato Chanel. Basta un accessorio, dal cappellino agli shorts per celebrare questo finale d'estate nel modo più dolce possibile.