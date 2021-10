La rivincita del marrone, da colore ‘triste’ a tinta must dell’autunno 2021: i look a cui ispirarsi Le passerelle dell’Autunno/Inverno 2021-22 sono d’accordo: il marrone è il must dell’autunno. Da Fendi a Hermès, le passerelle hanno proposto il color caffé e le sfumature del cioccolato in versione sportiva o elegante. Riusciranno le star a farci innamorare di nuovo della nuance meno amata di tutti?

È il colore della terra, dell'autunno, della concretezza: il marrone torna protagonista del guardaroba, sia di giorno che di sera. A torto considerata una tinta "triste" o noiosa, le sfilate dell'Autunno/Inverno 2021-22 hanno eletto i colori del cioccolato e della cannella tra le tinte must della stagione. Da Fendi, che lo ha scelto per eleganti abiti sottoveste color caffé fino a Hermès, che ha proposto in verisone total look, moltissimi brand hanno puntato sulle sfumature della terra per l'inverno. Il marrone viene considerato difficile da portare: il segreto è scegliere tra le sue molteplici sfumature, calde e fredde, che si adattano a ogni tipo di incarnato e a ogni tessuto, dalla pelle alla lana, dal camoscio alla seta. Le star – da Chiara Ferragni a Zendaya – non possono più farne a meno e lo sfoggiano anche sul red carpet: ecco i look visti in passerella a cui ispirarsi e gli abbinamenti più cool.

Il marrone caffè è il must have per l'autunno 2021

La tendenza del marrone come colore dell'Autunno 2021 era già stata avvistata in passerella: nella collezione Autunno/Inverno 21-22 disegnata da Kim Jones Fendi ha proposto total look nelle sfumature del caffé, come simbolo di un'eleganza classica e senza tempo. Hermés rende il marrone caffé grintoso con total look in pelle, oppure lo usa in total look, giocando con tessuti diversi che esaltino le sue tonalità più intense e profonde.

Hermès Autunno/Inverno 2021–22

Il cioccolato è il trend sulle passerelle Autunno/Inverno 21-22

Per Etro il marrone è il colore dell'avventura e dei viaggi on the road: si declina in tonalità calde per pantaloni ampi e morbidi pullover. Sportmax usa le sfumature più calde del cioccolato per cappotti dalle linee oversize e per sofisticati tailleur pantalone, mentre Tod's vira su una tonalità più chiara, tra il cioccolato al latte e la cannella. Valentino infine punta alla sera, ed esalta il marrone con la luminosità del taffetà.

Etro Autunno/Inverno 2021

Le star portano il marrone anche di sera

Meno scontato del nero, più chic del rosso, il marrone è stato rivalutato anche come tinta "elegante". Zendaya ha lanciato la tendenza alla Mostra del cinema di Venezia, sfoggiando un minidress Valentino Haute Couture alla cena in suo onore voluta da Pierpaolo Piccioli. Anche Chiara Ferragni, per il grande ritorno alle sfilate della Fashion Week, ha scelto un abito marrone fasciante di Fendi abbinato a stivali pitonati. Il marrone è da sempre tra le tinte più amate di Jennifer Lopez, che al Met Gala ha sfoggiato un abito firmato Ralph Lauren color cioccolato. Insomma, altro che colore da ufficio!

Come abbinare il marrone

Si dice (ingiustamente) che il marrone doni a poche: in realtà questo colore ha una molteplicità di sfumature e nuance fredde e calde. Tutto sta nelt rovare l'abbinamento giusto: i toni scuri, cioccolato o caffé, si illuminano vicino alle tinte accese, come il fucsia di Etro o il verde brillante di Hermès. I colori neutri sono sempre adatti, specialmente per i marroni più freddi: bianco panna, beige, rosa cipria e perfino il celeste polvere. L'abbinamento più semplice e casual? Il denim. Una giacca scamosciata o una borsa in pelle rifinisce perfettamente un total look blu navy, come insegna Chiara Ferragni. Ma per una sera elegante l'abbinamento giusto è solo uno: il total look monocromo, tendenza che ci accompagnerà per tutto il prossimo inverno.