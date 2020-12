Che Natale sarebbe, senza un bell'albero addobbato? Quest'anno saranno per tutti festività decisamente diverse da quelle di sempre e lo saranno anche per la famiglia reale. Neppure a loro sarà concesso riunirsi per i consueti festeggiamenti, ma la regina non ha comunque voluto rinunciare a ricreare un'atmosfera natalizia magica. Forse quest'anno ne abbiamo bisogno più che mai: ecco perché anche i più restii Grinch si sono ritrovati a tirare fuori dal garage ghirlande e palline già a novembre. Lo dice la scienza: addobbare l'albero di Natale in anticipo è un modo per essere felici, combattere la noia e vincere lo stress, in particolare in questo momento. Anche la residenza reale è stata addobbata a festa qualche giorno fa e tra ghirlande, addobbi vari e luci, ha fatto la sua comparsa anche un maestoso albero di Natale alto sei metri.

L'albero di Natale reale

La sovrana ha supervisionato personalmente, anche se non fisicamente in presenza, tutti i lavori che sono stati fatti per addobbare le residenze reali. Nella sala più grande del castello di Windsor, la St. George’s Hall, ha fatto la sua comparsa un abete norvegese alto oltre sei metri, preso dal Windsor Great Park. Ci sono voluti due giorni per decorarlo al meglio con un totale di oltre tremila luci e centinaia di decorazioni sfavillanti, alcune provenienti da antiche collezioni della famiglia reale. E non è il solo albero del palazzo: un altro è stato eretto nella Inner Hall, quella posta all'ingresso del castello. A completare il tutto, altre luci e altri addobbi anche sulla Grand Staircase, la maestosa scalinata che porta ai piani superiori.

La regina non decora il suo albero di Natale

Quest'anno i festeggiamenti natalizi non vedranno tutta la royal family riunita nella residenza di Sandringham, nella contea inglese del Norfolk, come di consueto. Sarà un Natale solitario per la regina, che quest'anno non prenderà parte neppure alla tradizionale messa nella Chiesa di St Mary Magdalene. Probabilmente non potrà neppure godere della compagnia dei suoi nipotini George, Charlotte e Louis (figli di William e Kate). La sovrana trascorrerà le festività col marito nel castello di Windsor, un isolamento che va avanti da un po', ma che serve a tutelare la salute di entrambi, data la pandemia e la loro età avanzata. Per loro, come per tutti, le drastiche misure necessarie peseranno un po' di più durante il Natale.