Ashley Graham, i capelli caduti dopo il primo parto stanno ricrescendo ma sono grigi Ashley Graham è incinta per la seconda volta ma, a distanza di quasi 2 anni, sta ancora “smaltendo” gli effetti della prima gravidanza. Dopo il parto del primogenito ha perso molti capelli e solo oggi stanno ricominciando a ricrescere. L’unico piccolo “inconveniente”? Sono grigi.

Ashley Graham sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: aspetta il secondo figlio dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice. Così come successo quando era incinta del primogenito Isaac sta documentato la gravidanza sui social, non esitando a parlare dei "lati oscuri" di quest'esperienza meravigliosa, dal corpo in continuo cambiamento alle smagliature sempre più evidenti. Nonostante sia tornata al lavoro di modella dopo la prima dolce attesa, la verità è che ancora oggi non ha "smaltito" tutti i suoi effetti, soprattutto quando si parla di capelli: ecco cosa sta accadendo alla chioma della curvy.

Perché i capelli che cadono in gravidanza non sono preoccupanti

Prima di annunciare di essere incinta per la seconda volta, Ashley Graham aveva parlato della sua chioma post-parto: complice i drastici cambiamenti ormonali legati alla fine della gravidanza e all'allattamento, si è ritrovata a perdere moltissimi capelli. Si tratta di un fenomeno comune tra le donne che hanno appena avuto un bambino ed è per questo che la top non ci ha pensato su due volte ad affrontare l'argomento pubblicamente sui social. Oggi, però, ha rivelato un dettaglio insolito: i capelli stanno ricrescendo ma sono grigi.

Ashley Graham mostra i capelli bianchi spuntati dopo il parto

La dolce attesa di Ashley Graham è social

"Quando i capelli hanno iniziato a ricrescere sono diventati grigi. Non va bene, cosa succederà quando nascerà il mio secondo figlio? Mi cadranno più capelli? Saranno grigi?", sono queste le parole che hanno accompagnato le Stories in cui Ashley ha messo in mostra la ricrescita. Così facendo, ha chiesto "consulenza" ai followers, chiedendogli se sia normale quello che le sta accadendo. Insomma, la Graham non vuole nascondere assolutamente nulla ai suoi fan. Documentare la gravidanza sui social riuscirà ad aiutare e a dare sostegno alle future mamme che si sentono sole tra tutti i "mille misteri" della dolce attesa?