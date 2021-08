La borsa a rete di Chiara Ferragni è il must dell’estate che indosseremo anche a settembre In fatto di tendenze, Chiara Ferragni non sbaglia mai un colpo: la borsa rosa intrecciata è il modello a cui ispirarsi per queste ultime settimane di estate. Finché le temperature e il clima lo permettono, le borse a rete sono l’accessorio ideale per un rientro al lavoro “soft” e con un tocco di buonumore nel look.

A cura di Beatrice Manca

L'estate 2021 verrà ricordata come l'estate degli intrecci: dall'uncinetto, la mania fashion della stagione, alla rafia fino alla paglia, protagonista delle it bag estive. La buona notizia? All'arrivo di settembre non dovremo riporre le borse intrecciate nell'armadio. Il modello perfetto "dal mare all'ufficio" è quello indossato da Chiara Ferragni: una borsa rosa accesso effetto retina. Comode, capienti e colorate, le borse a rete sono l'anello di congiunzione tra le vacanze al mare e i primi look autunnali che sfoggeremo a settembre.

La borsa in rafia di Chiara Ferragni

Durante le sue vacanze estive Chiara Ferragni ha sfoggiato gli accessori più cool della stagione: dall'intramontabile cavigliera ai particolarissimi sandali in pelo. Uno dei capi da segnare nella lista dei desideri delle fashion victims è sicuramente la borsa intrecciata rosa firmata Prada. Il modello si chiama "Raffis Tote Bag" e costa 1.100 euro. Una versione particolare della classica borsa all'uncinetto: la shopper è squadrata, con i manici corti e un motivo di rafia intrecciato su cui spicca il logo del brand. L'imprenditrice l'ha abbinata a un look total white – camicia e shorts – e a un cappellino morbido calato sulla fronte, uno dei modelli più popolari del momento.

Il ritorno delle borse intrecciate per l'estate 2021

Le borse effetto "rete", da portare in spalla in versione tote o shopper, sono uno dei modelli più amati del momento perché sono spiritose, capienti e comodissime. Sono le "nipotine" delle borse a retina elastica che si usavano per fare la spesa al mercato. Solo che oggi, al posto di pane, frutta e fiori, contengono tutto ciò che vogliamo avere a portata di mano: la crema solare, le riviste, il portafoglio e le trousse. Quando torneremo in ufficio faranno altrettanto, adattandosi perfettamente ai primi look autunnali: blazer colorati, camicie con il colletto e pantaloni dal taglio cropped. Finché le temperature e il clima lo permettono, queste borse sono l'accessorio ideale per un rientro al lavoro "soft" e con un tocco di buonumore nel look: almeno finché i modelli invernali non ci ruberanno il cuore (e il posto nell'armadio!)