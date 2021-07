Borse all’uncinetto, il trend dell’estate 2021 per sentirsi in vacanza anche in città La pandemia ha riacceso in molti la passione per il lavoro all’uncinetto e il crochet è diventato subito la tendenza dell’estate 2021. L’accessorio su cui puntare è la borsa: in versione maxi, da portare a spalla, è la compagna ideale da viaggio, mentre quelle mini a tracolla sono molto chic anche in città. Ecco i modelli più trendy.

Tra le tendenze più riconoscibili dell'estate 2021 c'è sicuramente la moda dell'uncinetto: obbligatorio avere almeno un top o un bikini crochet nell'armadio. Anche le borse di stagione seguono il trend: in versione mini o maxi, i modelli di tendenza hanno la tipica lavorazione a "centrino" in colori accesi o sfumature naturali. Le borse all'uncinetto hanno il fascino un po' hippie di un capo fatto a mano, ma sono state protagoniste in passerella, da Etro a Philosophy di Lorenzo Serafini. La pandemia ha fatto riscoprire a molti la passione per il lavoro ai ferri, un vero e proprio antistress: ma per chi non ha la manualità (o la pazienza) ecco le proposte dei brand per l'estate 2021, in versione tote, tracolla o a spalla.

Le borse mini all'uncinetto per l'estate 2021

Sono i dettagli a fare la differenza: la particolarità dell'intreccio si abbina bene a modelli di borse mini, da portare a tracolla, per aggiungere un tocco retrò a ogni look estivo. In passerella abbiamo visto minibag a tracolla firmate Philosophy by Lorenzo Serafini, Etro e Saint Laurent. La particolarità? I colori neutri, nei toni del beige, che la rendono un passepartout molto chic per la bella stagione, di giorno e di sera.

borsa crochet Saint Laurent

Le tote bag crochet

Questa lavorazione richiama subito gli anni Settanta, la moda hippie e le vacanze dell'infanzia. Per questo l'uncinetto è perfetto per le maxi bag da portare al mare, comode e funzionali. Il modello su cui puntare è la tote bag squadrata, con i manici corti. Il modello firmato Etro, con manici a contrasto e profili neri, è perfetto anche in città.

Tote bag uncinetto Etro

La borsa a spalla effetto uncinetto

I modelli a spalla, morbidi e capienti, sono l'alleato perfetto per un viaggio: contengono tutto il necessario senza sformarsi. Le borse all'uncinetto sono perfette per sbizzarrirsi con il colore: ciò che le rende così irresistibili è l'effetto "handmade" con motivi geometrici o a fiori. Le borse di Pull and Bear seguono proprio il pattern effetto "presina" o centrino, mentre quelle di Radà puntano sui dettagli floreali. Non ci sono dubbi: con una borsa all'uncinetto vi sembrerà di essere in vacanza anche una volta tornati in città.