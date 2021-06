Da Gigi Hadid a Jennifer Lopez, da Miriam Leone a Belen Rodriguez: non c'è star che non sia stata contagiata dalla moda della frangia! Sembra essere il vero must have di questa stagione, in fatto di hair look, il più copiato, ma anche quello più personalizzabile secondo i propri gusti e le proprie esigenza. A tendina, spettinata, cortissima: le possibilità da cui lasciarsi ispirare sono diverse. Kylie Jenner, per esempio, ha optato per una frangia davvero originale che ancora nessuna aveva osato, prima di lei.

Kylie Jenner imprenditrice di successo

Da influencer diventata famosa grazie a un reality (Al passo con i Kardashian) Kylie Jenner è diventata una vera e propria imprenditrice di successo. Nonostante abbia poco più di 20 anni vanta già un patrimonio miliardario da capogiro, un vero e proprio record per la sua giovane età. Il suo ultimo progetto, che si va ad aggiungere alle attività nel mondo beauty, è un marchio di abbigliamento per bambini: per fare da testimonial a Kylie Baby ha scelto proprio sua figlia Stormi. Ma sono i cosmetici il vero mondo della sorellina di Kim Kardashian. La Kylie Cosmetics è in continua crescita e anzi si preannunciano grosse novità in arrivo: talmente grosse da richiedere un cambio drastico di immagine sui social. Pochi giorni fa, infatti, Kylie Jenner ha cancellato tutte le foto presenti sull'account Instagram del brand e si è mostrata con un nuovo look.

La frangia di Kylie Jenner

Per lanciare le novità della sua linea di cosmetici, Kylie Jenner ha scelto di mostrarsi con un nuovo look e ha aggiunto una nuova foto sull'account ufficiale del brand, da cui sono scomparsi tutti i post precedenti. Nell'ultimo scatto condiviso con i fan si nota perfettamente un dettaglio: il taglio di capelli dell'influencer. Il colore è quello di sempre, un nero scurissimo e luminoso, ma la chioma lunghissima stavolta è acconciata con un'originale frangia asimmetrica, più corta a sinistra e più lunga a destra, coprendo quasi interamente la palpebra.

Tra l'altro, proprio con la frangia l'imprenditrice ha un rapporto di amore e odio. Recentemente ha mostrato a follower e fan una foto che la ritrae da piccola con un taglio di capelli di cui ha ammesso quasi di vergognarsi un po‘: ed era proprio una frangia cortissima da un lato e più lunga dall'altro. Quell'irregolarità del taglio sembrava non piacerle molto, visto che nella didascalia aveva scritto: "Perché la mia frangia era così, mamma?". E invece, l'ha riproposta a distanza di anni, ovviamente con più stile! Potrebbe anzi averla sfoggiata solo temporaneamente, sotto forma di parrucca, ma sicuramente ancora nessuna celebrity aveva osato così tanto, benché sulle teste delle star si sia visto davvero di tutto ultimamente. La frangia-mania ha contagiato tantissime donne, del mondo dello spettacolo e non solo. Cecilia Rodriguez per esempio ha optato per la frangia a tendina, Taylor Swift per quella morbida e spettinata, Miriam Leone per quella cortissima, viceversa Belen per quella lunga e sfilata. Adesso ai look da copiare si aggiunge anche la frangia asimmetrica di Kylie Jenner.