Kristen Stewart sul poster di Spencer indossa l’abito da sposa di Lady D: “È stato inquietante” Per Kristen Stewart uno dei momenti più emozionanti delle riprese di “Spencer” è stato quello in cui ha indossato l’abito da sposa che le vediamo sfoggiare anche sul poster del film. Si tratta di una reinterpretazione del vestito originale di Lady Diana. Anche il regista ha ricordato: “Era spaventata ed eccitata”.

A cura di Giusy Dente

il poster di "Spencer"

Spencer uscirà nelle sale il 5 novembre e nel frattempo si stanno svolgendo diverse anteprime in tutto il mondo. L'ultima si è svolta a Los Angeles, dove Kristen Stewart ha sfoggiato un look ottocentesco. Il film è ambientato nel dicembre 1991 e si concentra su un momento specifico della vita di Lady D: quello in cui ha dovuto ammettere a se stessa che il matrimonio con Carlo era fallito e che era ora di chiedere il divorzio. Kristen Stewart sul poster ufficiale del film compare di spalle, con addosso un sontuoso abito da sposa bianco e oro. Si tratta di una ricostruzione abbastanza fedele dell'originale e indossarlo è stato per l'attrice fonte di grande angoscia.

Kristen Stewart è Lady D in abito da sposa

Quello indossato da Kristen Stewart nel film Spencer non è ovviamente l'abito originale della principessa triste. È stato appositamente realizzato ex novo da cinque sarti che per completarlo hanno impiegato circa 1000 ore di lavoro. Ricorda il look del royal wedding, anche se la costumista nel trovare l'ispirazione si è lasciata affascinare, oltre che dal vestito da sposa di Diana, anche da un vestito vintage di Chanel, rispolverato dagli archivi della Maison. Jacqueline Durran ha puntato su una reinterpretazione dunque, dalla valenza ugualmente molto significativa, perché va a recuperare anche elementi di altri outfit celebri della Spencer, così da rispecchiare la sua personalità assieme fragile, misteriosa e affascinante. La Stewart ha avvertito in pieno il peso del suo ruolo nel momento in cui si è vista allo specchio con quella creazione principesca, composta da corpetto strapless e maxi gonna di tulle.

Kristen Stewart nel film "Spencer"

Kristen Stewart: il fatidico momento dell'abito da sposa

L'attrice 31enne ha ammesso a Lauren Zima di ET che indossare la copia dell'abito da sposa di Lady D l'ha messa a dura prova: "È stato un momento inquietante". Ha dovuto lavorare molto per calarsi fisicamente e soprattutto emotivamente nei panni della principessa triste. Lo sforzo principale è stato proprio quello di rendere quei tormenti interiori che lei stessa aveva cercato di celare al mondo, così innamorato di lei e così convinto che la sua fosse una vita da sogno, quella a cui qualunque ragazza ambiva.

l’originale abito da sposa di Lady D

L'aiuto del regista è stato fondamentale per guidarla in quei sentimenti così controversi ed essenziale è stato anche studiare la vita di Diana. La Stewart ha ricordato le parole di Lorrain in quei momenti: "Prendi tutto ciò che hai imparato, tutte le risposte emotive che hai accumulato: metti tutto qui. Immagina di credere in un ideale che poi diventa tutta una farsa, tutta un'apparenza. Lascia che il tuo cuore si spezzi in un preciso momento".

Kristen Stewart in Chanel sul red carpet di "Spencer"

Larrain ha anche detto a ET che la scena dell'abito da sposa è stata una delle più intense da girare e si percepiva la forte emozione dell'attrice protagonista: "Provava sentimenti contrastanti. Era spaventata ed eccitata e questo ha funzionato bene per il personaggio mentre stavamo girando". Oltre a quello da sposa, la Stewart ha indossato circa 100 abiti. In fondo Lady D è sempre stata anche un'icona di stile e i suoi abiti, nel film, servono a raccontare di una vita apparentemente perfetta, ma profondamente infelice.