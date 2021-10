Kristen Stewart in versione ottocentesca: sul red carpet di Spencer con la gonna a balze e fiocchi L’attrice Kristen Stewart è famosa per i suoi look ribelli e androgini, ma per presentare il film Spencer ha scelto mise femminili e sofisticate, nel segno della principessa icona di stile. A Los Angeles per esempio ha stupito tutti con un look da “bambola di porcellana”: gonne a balze e pizzo.

A cura di Beatrice Manca

Il 5 novembre debutterà nelle sale americane Spencer, il film di Pablo Larrain su Lady Diana e l'attesa è alle stelle. La principessa di Galles è ancora amatissima e il pubblico non vede l'ora di scoprire quali sfumature aggiungerà l'attrice di Twilight al suo ritratto. Kristen Stewart intanto prosegue il suo tour per le anteprime in tutto il mondo, sfoggiando sempre look incredibili: dopo l'abito di paillettes a Londra, ora è la volta di Los Angeles. Per il red carpet americano l'attrice ha voluto fare un salto indietro nel tempo, sfoggiando una gonna a balze in stile fine Ottocento.

Il look di Kristen Stewart a Los Angeles

L'attrice Kristen Stewart è famosa per i suoi look ribelli, con un tocco androgino: spesso sfila in pantaloni sul red carpet, o con le scarpe basse (ricordate la volta in cui sfilò i tacchi sul tappeto rosso?). Per presentare il film Spencer però ha scelto look più femminili e sofisticati, nel segno della principessa icona di stile. L'attrice è ambassador della Maison Chanel e anche l'ultimo look da red carpet portava la firma del brand francese: l'attrice indossava una gonna lunga a balze in pizzo nero, con un maxi fiocco sulla vita, abbinata a un microtop a fascia.

Kristen Stewart

Il look fa parte della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2021, una sfilata tutta ispirata alla Parigi di fine Ottocento. Non c'è da stupirsi quindi se la gonna vaporosa di Kristen Stewart sembri proprio quella delle bambole in porcellana. L'attrice ha spesso seguito questo stile "fin de siècle" sul red carpet: a Venezia ha sfoggiato un completo verde acqua che ricordava proprio la lingerie di un'altra epoca.

Kristen Stewart in Chanel Haute Couture

Kristen Stewart segue trend dei microtop

Il tocco contemporaneo al look era il microtop a fascia, molto adatto al suo fisico androgino e asciutto. La fascia "mini" bilanciava il volume della gonna ed è un trend che ci accompagna da qualche stagione: sempre più star hanno sfoggiato i top-reggiseno, di giorno e di sera. L'importante è bilanciare bene i volumi: il top "mini" sposa bene gonne e pantaloni a vita alta, come mostra Kristen Stewart. Parola della "prossima" lady D, almeno in pellicola.