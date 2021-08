Kim Kardashian con il passamontagna in estate: il look estremo per supportare l’ex marito Kanye West Stivali con il tacco, guanti e maglia aderente: Kim Kardashian ha scelto un look stile Catwoman per un evento dell’ex marito Kanye West, un concerto in vista del lancio dell’album Donda. Anche i suoi bambini erano tutti in total black. Una scelta insolita, ma non casuale: il rapper già da diverso tempo si fa fotografare con maschere sul volto.

A cura di Beatrice Manca

Siamo abituati a vedere Kim Kardashian con outfit eccentrici e sopra le righe, ma così non l'avevamo mai vista: l'influencer e imprenditrice ha postato una serie di foto in cui indossa una tutina aderente nera e un passamontagna sul volto. Tacchi a spillo, guanti e volto coperto: un look – griffatissimo – a metà tra Eva Kant e Catwoman. Ma dietro questa scelta così estrema (soprattutto viste le temperature estive) c'è una precisa ragione e riguarda l'ex marito Kanye West.

Kim Kardashian con la tuta "total body" nera

L'occasione per questo insolito look total black di Kim Kardashian era un evento di Kanye West, un concerto ad Atlanta per il lancio del decimo album del rapper, dal titolo Donda. Kanye West sta abilmente sfruttando la strategia dell'hype: già il 22 luglio aveva già organizzato un concerto in streaming nella stessa arena, senza però poi esibirsi dal vivo. A quel punto l'uscita è slittata ancora, con un secondo party di ascolto in anteprima il 6 agosto. Proprio in questa occasione è apparsa Kim Kardashian con il completo aderente nero firmato Balenciaga.

Kim Kardashian in Balenciaga

Anche i bambini della coppia indossavano look coordinati neri. Kim indossava leggings aderenti, un top nero a maniche lunghe, stivali con il tacco e guanti. Il pezzo forte del look però era la maschera nera con tre cerniere lampo che si aprono in corrispondenza di occhi e bocca. I capelli della star erano raccolti in una lunga treccia che spuntava dal passamontagna.

maschera e guanti Balenciaga

Perché Kim e Kanye West indossano maschere?

Il look della star dell'omonimo reality era interamente firmato Balenciaga. Una corrispondenza interessante: alla sfilata couture del brand spagnolo, avvenuta lo scorso 7 luglio, era presente anche Kanye West, vestito con i capi cult della sua linea, Yeezy, e con il volto coperto. Anche durante il match di Major League tra gli United ed i Columbus Crew, al Mercedes-Benz Stadium, il rapper è apparso con un piumino e il volto coperto. L'ultima apparizione a volto coperto del rapper è stata proprio il 6 agosto: look total black coordinato con il resto della famiglia, volto nascosto e la scritta "DONDA" ben in evidenza sulla schiena.

dietro alle quinte del secondo evento di Kanye West per il lancio di Donda

In molti si sono chiesti da dove arrivi questa ossessione per le maschere: un'abile trovata di marketing o un modo creativo di pensare alla pandemia, esasperando il concetto di "face mask"? Qualunque sia il motivo, tutta la famiglia Kardashian-West è pronta a lanciare il trend del volto coperto: impossibile da replicare senza essere fermati dalla polizia, ma perfetto per i social.