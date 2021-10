Com’era Kim Kardashian da piccola: la star da bambina con i fiocchetti e la frangetta Kim Kardashian ha compiuto 41 anni e amici e parenti le hanno fatto gli auguri condivendo ricordi del passato. Siamo così abituati a vedere la star con make up elaborati e look griffati che è difficile immaginarla da piccola, con colletti, fiocchi e treccine. Ecco com’era Kim Kardashian da piccola.

La regina delle influencer, Kim Kardashian, ha compiuto 41 anni e moltissime celebrità le hanno fatto gli auguri dai social. I più teneri sono stati quelli delle sorelle, che hanno condiviso alcune foto d'infanzia: siamo così abituati a vedere la star dell'omonimo reality con make up elaborati e look griffati che è difficile immaginarla con il grembiulino della scuola e i riccioli. Oggi è una donna dallo stile esuberante, che a ogni apparizione pubblica stupisce con abiti incredibili: vi ricordate il red carpet a volto coperto al Met Gala? Ecco com'era Kim Kardashian da bambina.

Le foto di Kim Kardashian da bambina

I compleanni, si sa, sono un'ottima occasione per sfogliare l'album dei ricordi: amici e familiari hanno fatto gli auguri alla festeggiata condividendo sui social alcune foto degli anni Novanta, dove vediamo una giovanissima Kim, o addirittura precedenti. La sorella maggiore Kourtney (che sta per sposarsi con Travis Barker) ha condiviso tra le storie di Instagram ha pubblicato alcune di foto di famiglia, con la madre Kris.

Kourtney e Kim Kardashian da bambine

Le due bambine da piccole vestivano spesso come gemelline: in una foto avevano abitini bon ton con il colletto e il fiocco, da vere principessine. In un altro scatto le due sorelle dimostrano già la passione per la moda e sfoggiano blazer coordinati, una camicetta bianca e collanine scintillanti. Le due bimbe portavano anche lo stesso taglio con la frangetta: potevano veramente essere scambiate per sorelle.

Kourtney e Kim Kardashian

I teneri auguri di Beyoncé a Kim Kardashian

Tra i moltissimi messaggi d'auguri spiccano quelli di Beyoncé, che sul suo sito web ha fatto gli auguri a Kim Kardashian condividendo una foto in cui l'influencer era ancora in fasce, con un'espressione vispa e un fiocchetto sui capelli. Lo scatto ha mandato in allerta i fan: la foto da bebé suggerisce infatti una lunga amicizia.

gli auguri di Beyoncé a Kim Kardashian

Le guance paffute, i capelli neri e l'espressione tenerissima: Kim Kardashian ancor prima di saper camminare era già una fashion victim, irresistibile con una camicetta rosa e un abitino bianco. Certo, guardando i look esagerati e le celebri curve è difficile ricordarsi che è proprio quella bambina dall'aria innocente: chissà se da piccola sognava i red carpet e l'haute couture…