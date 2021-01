Kim Kardashian sta vivendo un momento di grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale: sebbene si parli sempre di più di un presunto divorzio da Kanye West, ha trovato consolazione su Instagram, dove ha raggiunto e superato i 200 milioni di followers. Si tratta di un importante traguardo per la sua carriera, visto che, a oltre 10 anni dal debutto nel reality dedicato alla famiglia Kardashian-Jenner, continua a essere amatissima. Quale momento migliore di questo per tornare a condividere uno dei suoi iconici selfie sexy? Non ha rinunciato alla passione per la moda e, oltre a mettere in mostra il nuovo colore di capelli, ha anche sfoggiato un look impeccabile.

Kim Kardashian osa con la maxi scollatura

Kim Kardashian è diventata famosa con i suoi selfie sexy, dai leggendari belfie con il lato b in primo piano agli autoscatti "censurati" scattati di fronte lo specchio del bagno. Per celebrare il raggiungimento dei 200 milioni di followers non poteva che scattarne qualcuno tutto nuovo, mostrandosi in una versione sexy e trendy.

La star si è infatti immortalata in primo piano con indosso un bustier strizzatissimo e con la maxi scollatura che ha messo in risalto il vitino sottile e il décolleté procace. Il colore scelto, il tabacco, non è stato casuale, visto che si abbina alla perfezione al suo nuovo colore di capelli, sui quali già da qualche settimana sfoggia delle mèches sui toni del caramello/visone. Insomma, la Kardashian non ha rivali quando si parla di selfie e ancora una volta non ha deluso le aspettative dei fan.

Le star con oltre 200 milioni di followers

Kim Kardashian non è l'unica star "da record", sono molti i nomi noti che come lei hanno superato i 200 milioni di followers su Instagram. Il primo della lista è Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto lo stesso numero un anno fa, dando prova di essere in assoluto il più seguito e apprezzato sui social. A seguirlo, Ariana Grande, che è andata oltre i 200 milioni di seguaci lo scorso settembre, Dwayne Johnson "The Rock", la sorellina della Kardashian Kylie Jenner e Selena Gomez. Insomma, Kim è in buona compagnia nella classifica delle personalità più popolari di Instagram: ora che "Al passo con i Kardashian" ha chiuso i battenti continuerà a spopolare come ha fatto negli ultimi anni o la sua popolarità subito una battuta d'arresto?